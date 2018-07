Assange jak "kamień w bucie"

Sprawa azylu założyciela demaskatorskiego portalu WikiLeaks Juliana Assange'a, ukrywającego się w ambasadzie tego kraju w Londynie, nie będzie poruszana podczas podróży prezydenta Lenina Voltaire'a Moreno Garcesa do Europy - poinformowało ministerstwo spraw zagranicznych tego kraju.

"Ani głowa państwa, ani ekwadorska delegacja nie będą zwracać się do Zjednoczonego Królestwa i Hiszpanii w sprawie azylu Assange'a" - oświadczyło MSZ po doniesieniach prasowych o ewentualności, że podróż Moreno ma służyć rozwiązaniu także tej sprawy.

"Kamień w bucie"

"Celem wyjazdu jest jedynie udział prezydenta Lenina Moreno w światowym szczycie w sprawie niepełnosprawności w Londynie, osiągnięcie postępu w szerokiej agendzie dwustronnej z Hiszpanią oraz ekonomiczna i handlowa promocja Ekwadoru w Madrycie i Edynburgu" - głosi oficjalna nota.



"Ekwadorskie państwo będzie mówić i udzielać informacji na temat azylu Assange'a tylko w ramach prawa międzynarodowego, z prawnikami zainteresowanej strony i brytyjskim rządem" - dodano w oświadczeniu, które na zakończeniu stwierdza, że "ze względu na złożoność problemu" nie chodzi o "rozwiązanie w krótkim lub dłuższym terminie" sytuacji, którą Moreno określa jako "kamień w bucie".



W związku z tym minister spraw zagranicznych i do spraw mobilności ludzi, Jose Valencia Amores informował w tym tygodniu, że nie oczekuje się, by Moreno odwiedził londyńską siedzibę dyplomatyczną, aby zobaczyć Assange'a, który dostał ekwadorskie obywatelstwo pod koniec 2017 roku.

Już sześć lat

Assange od 2012 roku ukrywa się na terenie ambasady Ekwadoru w Londynie przed brytyjską policją, która chce go aresztować za zlekceważenie wezwania do stawienia się w sądzie 29 czerwca 2012 roku. Australijczyk obawia się, że po stawieniu się, mógłby zostać wydany władzom USA w związku z ujawnianymi przez WikiLeaks tajnymi amerykańskimi dokumentami dotyczącymi wojska i dyplomacji. Był to największy wyciek informacji w historii USA.



W tym roku na początku stycznia Wielka Brytania odrzuciła wniosek Quito o przyznanie Assange'owi statusu dyplomatycznego, co pozwoliłby mu na opuszczenie Wielkiej Brytanii, a w lutym brytyjski sąd odrzucił wniosek o uchylenie nakazu aresztowania.