Miłosierdzie przed ramadanem. Prezydent ułaskawił ponad 300 skazanych





Foto: Khaled Elfiqi / PAP/EPA | Video: Reuters Prezydent Egiptu rządzi twardą ręką (na nagraniu proces uczestników protestów z 2013 roku przeciwko obaleniu prezydenta Mursiego)

Prezydent Egiptu Abd el-Fatah es-Sisi ułaskawił w środę, w przeddzień rozpoczęcia świętego miesiąca ramadan, 332 więźniów. Większość z nich, jak zaznacza AP, to młode osoby, skazane w ostatnich latach za udział w nielegalnych protestach

Władze w krajach muzułmańskich zgodnie z tradycją wypuszczają więźniów przez rozpoczęciem ramadanu na znak miłosierdzia. W tym roku ramadan rozpoczyna się w czwartek.



W transmitowanym w telewizji wystąpieniu Sisi powiadomił, że zarządził zakończenie wszystkich formalności w ciągu kilku godzin, by uwolnieni więźniowie mogli zjeść suhur - ostatni posiłek przed całodziennym postem - w swoich domach.



Prezydent Egiptu ma prawo do ułaskawienia osób, które zostały skazane i nie mogą odwoływać się od decyzji sądu. Jak zaznacza Reuters, Sisi zarządza ułaskawienie więźniów, przede wszystkim osób młodych i studentów, kilka razy do roku, najczęściej z okazji świąt.



Sisi jest u władzy od roku 2013, od czasu przewrotu wojskowego, który obalił prezydenta Mohammeda Mursiego. Sisi był wówczas ministrem obrony oraz naczelnym dowódcą egipskiej armii. Rok później zwyciężył w wyborach prezydenckich, uzyskując 96,9 procent głosów. Od tego czasu egipskie władze stosują represje na szeroką skalę wobec swych przeciwników.