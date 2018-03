Foto: PAP/Jacek Turczyk Video: tvn24

Prezydent: trzymam kciuki za polskich sportowców

09.02 | Prezydent był pytany, co będzie chciał powiedzieć polskim sportowcom. - Przede wszystkim, że trzymam za nich kciuki i będę je trzymał do końca. Mam taką zasadę zawsze, że trzymam za naszych kciuki do końca. Już wielokrotnie się okazało, że nasi już w samej końcówce potrafią pokazać wielką klasę - powiedział Duda.

