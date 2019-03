Włochy, Monako, teraz Francja. Przywódca Chin na kolacji z Macronem

Macron wezwał Francję i Niemcy do zacieśnienia sojuszu na rzecz bardziej...

10.01 | Macron od dawna promuje wizję bardziej zintegrowanej strefy euro, włącznie ze wspólnym budżetem. Przed nadchodzącymi w maju 2019 roku wyborami do Parlamentu Europejskiego prezydent Francji wezwał prounijne siły do poczynienia konkretnych politycznych kroków w dążeniu do odparcia antyimigranckich partii nacjonalistycznych w szeregu państw członkowskich. Wcześniej Macron razem z Merkel i prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem złożyli wieńce w Centralnym Miejscu Pamięci Republiki Federalnej Niemiec w budynku Nowego Odwachu przy alei Unter den Linden.

