"Brazylijski Trump" odwiedzi Waszyngton





Prezydent Brazylii Jair Bolsonaro 19 marca złoży wizytę w Waszyngtonie, gdzie spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował w piątek Biały Dom. Tematem rozmów będzie m.in. sytuacja w Wenezueli, ogarniętej kryzysem politycznym.

Były prezydent wypuszczony z więzienia na pogrzeb wnuka Były prezydent... czytaj dalej » Bolsonaro konsekwentnie zapowiadał w roku swej kampanii wyborczej, że w dziedzinie handlu i polityki zagranicznej jako najważniejszego partnera Brazylia traktować będzie Stany Zjednoczone.

- Podziwiam go. Jestem jego wielbicielem - mówił o Donaldzie Trumpie Bolsonaro w toku kampanii.

"Brazylijski Trump"

63-letni Jair Bolsonaro w przeszłości był kapitanem brazylijskiej armii, a od 1991 roku zasiadał w parlamencie.



W czasie kampanii prezydenckiej, z racji kontrowersyjnych wypowiedzi porównywano go do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zyskał nawet miano "Brazylijskiego Trumpa".



Bolsonaro opowiada się m.in. za rozszerzeniem prawa do posiadania broni, z uznaniem wypowiada się o okresie dyktatury wojskowej w Brazylii w latach 1964-1985, a przeciwnicy oskarżają go o rasizm, seksizm i homofobię. Jego zwolennicy postrzegają go jednak jako jedynego polityka, który jest w stanie zaprowadzić porządek w pogrążonym w politycznym i gospodarczym chaosie kraju.



28 października 2018 roku został wybrany na prezydenta Brazylii. Urząd objął w styczniu 2019 roku.