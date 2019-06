Szereg spotkań i "absolutnie strategiczna" współpraca. Prezydent zakończył wizytę w USA

Współpraca Polski z USA jest "absolutnie strategiczna" w bardzo wielu dziedzinach - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda, podsumowując swoją sześciodniową wizytę w Stanach Zjednoczonych. Rozpoczął ją od spotkania w ubiegłą środę w Białym Domu z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Prezydentowi w podróży do Stanów Zjednoczonych towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka rozpoczęła swój pobyt w USA w środę od wizyty oficjalnej w Białym Domu, gdzie spotkała się z prezydentem Trumpem i jego małżonką Melanią.

Efektem spotkania było podpisanie przez prezydentów deklaracji dotyczącej polsko-amerykańskiej współpracy obronnej. Zgodnie z nią USA planują zwiększyć swoją obecność wojskową w Polsce o około tysiąc żołnierzy.

Nie tylko o obronności

Pięć efektów wizyty Dudy w Białym Domu. Trump: Polska to wzorowy sojusznik Prezydent Andrzej... czytaj dalej » Następnego dnia, w czwartek, prezydent i pierwsza dama rozpoczęli wizytę roboczą, której motywem przewodnim były kwestie gospodarcze. Pierwszym punktem tej części pobytu było spotkanie prezydenta Dudy z burmistrzem Houston Sylvestrem Turnerem.

W piątek w Houston prezydent rozmawiał z przedstawicielami amerykańskich firm energetycznych, które zajmują się wydobywaniem i eksportowaniem gazu skroplonego (LNG) między innymi do Polski z Teksasu i Luizjany.

Podczas wizyty w Sabine Pass, gazoporcie firmy Cheniere zlokalizowanym przy ujściu rzeki Sabine do Zatoki Meksykańskiej na granicy Teksasu ze stanem Luizjana, Duda spotkał się z sekretarzem energii USA Rickiem Perrym.

Spotkania wokół nowych technologii

W sobotę prezydent odwiedził Reno w stanie Nevada, gdzie obejrzał test dronów i zapoznał się z technologiami opracowywanymi przez inżynierów z USA przy udziale Polaków, które umożliwią dronom wykrywanie się nawzajem, komunikację i unikanie kolizji w mieście.

"To nas wiąże na całe dziesięciolecia". Co podpisali prezydenci Duda i Trump Postanowienia... czytaj dalej » Duda otworzył też Polski Tydzień Biznesu i Innowacji w Nevadzie oraz spotkał się z przedstawicielami start-upów biorącymi udział w Tygodniu Polskiego Biznesu w Nevadzie.



W niedzielę para prezydencka była w Kalifornii, gdzie w San Jose spotkała się z przedstawicielami Polonii. W poniedziałek w San Francisco prezydent rozmawiał z wysokimi przedstawicielami korporacji z Doliny Krzemowej, a także otworzył Polsko-Amerykańskie Forum Nowych Technologii.

Duda odwiedził także siedzibę firmy Google, gdzie spotkał się z prezes YouTube'a Susan Wojcicki oraz starszym wiceprezesem Google'a do spraw relacji międzynarodowych Kentem Walkerem. Prezydent rozmawiał również z polskimi inżynierami pracującymi dla Google'a.

Współpraca Polski z USA "absolutnie strategiczna"

W rozmowie z polskimi dziennikarzami prezydent podsumował swoją wizytę w Stanach Zjednoczonych. Jak zaznaczył, miała ona dwa komponenty. Jednym z nich komponent polityczny, którego głównym elementem było spotkanie z przywódcą USA i "bardzo udana" wizyta w Białym Domu.

- [Miało miejsce - przyp. red.] podpisanie porozumienia dotyczącego zwiększenia obecności armii Stanów Zjednoczonych w naszym kraju, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale też i innych porozumień dotyczące współpracy, jeżeli chodzi o wykorzystanie energii atomowej do celów cywilnych, współpracy energetycznej, w tym także w dziedzinie dostaw gazu skroplonego LNG do Polski - mówił Andrzej Duda.

Spotkanie z burmistrzem Houston i teksańską Polonią. Drugi dzień wizyty prezydenta w USA Andrzej Duda z... czytaj dalej » Jak zaznaczył, dziś współpraca Polski ze Stanami Zjednoczonymi "jest absolutnie współpracą strategiczną w bardzo wielu dziedzinach".

Dostawy gazu do Polski "przyszłością"

Prezydent przypomniał, że spotkał się z sekretarzem do spraw energii Rickiem Perry'm w Sabine Pass w gazoporcie firmy Cheniere, z którego będzie już najbliższym czasie dostarczany gaz LNG do Polski.

Prezydent wyraził satysfakcję, że Stany Zjednoczone uczestniczą w tej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. - Jestem przekonany, że to jest właśnie w przyszłość - powiedział Duda.

- Cieszy mnie to, że te umowy zawieramy i że ten gaz będzie mógł być dostarczany nie tylko do Polski, ale przede wszystkim, że, mam nadzieję, w przyszłości Polska dzięki rozbudowie terminalu w Świnoujściu, która w tej chwili jest realizowana i dzięki inwestycji w kolejny terminal stanie się hubem, który będzie zapewniał dostawy energii do naszej części Europy, także w ramach współpracy państw Trójmorza - dodał.

Szereg spotkań w Dolinie Krzemowej

Według prezydenta "są bardzo interesujące perspektywy, które także tutaj w Stanach Zjednoczonych są dostrzegane" i które były przedmiotem jego rozmów podczas wizyty w USA.

Prezydent Duda: to jest cezura w relacjach polsko-amerykańskich - Pomysł budowy... czytaj dalej » Andrzej Duda zaznaczył, że pozostała część jego pobytu w Stanach Zjednoczonych koncentrowała się wokół rozmów z przedstawicielami amerykańskiego i polskiego biznesu, działającego głównie w obszarze nowoczesnych technologii.

- Miałem cały szereg spotkań z wielkimi firmami amerykańskimi, które działają w Dolinie Krzemowej, ale które mają swoje przedstawicielstwa w Polsce już od lat i działają na polskim rynku, czy też z polskiego rynku właśnie realizują swoją ekspansję europejską - mówił.

Zaznaczył, że rozmawiał też z polskimi inżynierami, z młodymi Polakami, którzy prowadzą start-upy i działają na rynku w Stanach Zjednoczonych.

- Cieszę się bardzo, że nasi inżynierowie są tutaj cenieni, że znajdują pracę przy najbardziej ambitnych projektach. To widać właściwie na każdym kroku, że ta obecność polska w Stanach Zjednoczonych, obecność naszej młodzieży tutaj, to jest właśnie przede wszystkim działanie w ramach tych najnowocześniejszych technologii - podkreślił prezydent.

Prezydent wyraził satysfakcję z tego, że wszyscy młodzi ludzie, z którymi rozmawiał w Dolinie Krzemowej, "podkreślają, że oni są absolutnie bezpośrednim kontakcie z Polską, ze swoją ojczyzną, że bardzo często są w Polsce i tam też pracują".

- To jest właśnie to, czego ja bym chciał: żeby młodzi nawet, jeżeli wyjeżdżają z kraju, wyjeżdżali po to, by się doskonalić, by wykonać jakiś projekt i wrócić do Polski, żeby byli mobilni, ale żeby jednak ich centrum życiowym był nasz kraj - mówił Andrzej Duda.

Zaznaczył, że Polska ma świetne uczelnie techniczne i świetnie przygotowanych absolwentów tych uczelni, co jest doceniane także w USA.

Prezydent odleciał do kraju w poniedziałek późnym popołudniem czasu miejscowego.

