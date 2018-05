Prezydent Duda z wizytą w Chicago

W piątek prezydent Andrzej Duda złożył kwiaty pod Pomnikiem Katyńskim na cmentarzu św. Wojciecha w Niles koło Chicago. Ponadto spotkał się z burmistrzem Chicago i gubernatorem stanu Illinois. Odwiedził też bazę Gwardii Narodowej stanu Illinois.

Głowie państwa towarzyszyła pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda. Para prezydencka złożyła również wieniec przy tablicy poświęconej ofiarom katastrofy smoleńskiej.

Andrzej Duda rozmawiał z burmistrzem Jersey City. Sprawa pomnika załatwiona? Prezydent... czytaj dalej » Na cmentarzu obecna była kilkusetosobowa grupa Polonii. Po uroczystości para prezydencka podeszła do zebranych, witając się, ściskając dłonie, rozmawiając. Można było usłyszeć okrzyki "Duda, tak trzymać", "Nasz prezydent".



Po drugiej stronie ulicy, poza terenem cmentarza stała około 20-osobowa grupa również przedstawicieli Polonii. Z tej strony dobiegały hasła: "Tu jest Polska, tu jest Polonia", "Duda, wstań z kolan", "Zapraszamy do rozmowy", "Spójrz nam w oczy", "Polska nie na sprzedaż". W momencie, gdy prezydent składał wieniec pod tablicą smoleńską, skandowano: "Cześć i chwała bohaterom". Zgromadzeni mieli ze sobą transparenty m.in. z napisami: "Dlaczego odwołałeś Macierewicza, Szydło, Szyszko".

Pomnik Katyński w Niles na terenie aglomeracji chicagowskiej stoi na terenie katolickiego cmentarza św. Wojciecha. Monument, którego autorem jest amerykański rzeźbiarz polskiego pochodzenia Wojciech Seweryn, odsłonięto w maju 2009 roku. Aktu odsłonięcia i poświęcenia dokonał ówczesny prymas Polski ks. kard. Józef Glemp. W uroczystościach uczestniczył ówczesny wiceszef BBN minister Witold Waszczykowski, który odczytał list od prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Tablica smoleńska na cmentarzu św. Wojciecha w Niles została odsłonięta we wrześniu 2011 roku.

Oglądaj Wideo: tvn24 Andrzej Duda odwiedził bazę Gwardii Narodowej

Baza Gwardii Narodowej

Para prezydencka przebywa w Stanach Zjednoczonych od wtorkowego wieczoru. Trzeciego dnia wizyty, w piątek prezydent spotkał się z gubernatorem stanu Illinois Bruce’em Raunerem oraz z burmistrzem Chicago Rahmem Emanuelem.

Wieczorem prezydent odwiedził bazę Gwardii Narodowej stanu Illinois, gdzie spotkał się z żołnierzami polskiego pochodzenia. Wcześniej prezydent odwiedził też Muzeum Polskie w Ameryce, któremu podarował specjalną flagę narodową.

Współpraca pomiędzy polską armią a Gwardią Narodową stanu Illinois trwa nieprzerwanie od 25 lat; rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy dopiero aspirowaliśmy do tego, by stać się członkami NATO (...) Późniejsza wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy z Gwardii Narodowej w Iraku, w Afganistanie, w Czadzie, w Bośni, w Kosowie przyczyniła się do zacieśnienia tych więzi, do wzajemnego poznania się od strony interpretacyjnej. Ale wspólna służba to także wiele przyjaźni i budowanie zaufania do Polaków, którzy - jak dziś słyszałem od amerykańskich oficerów - są świetnymi żołnierzami Andrzej Duda

Prezydent został dowieziony do bazy znajdującej się w położonym ok. 60 km na południe od Chicago mieście Kankakee śmigłowcem Black Hawk. Na miejscu prezydent obejrzał różne modele tego wielozadaniowego amerykańskiego śmigłowca transportowego, będącego wsparciem piechoty, zbudowanego przez Sikorsky Aircraft Corporation.



Duda podkreślił podczas briefingu prasowego, że baza ta jest miejscem służby "naszych przyjaciół". - Współpraca pomiędzy polską armią a Gwardią Narodową stanu Illinois trwa nieprzerwanie od 25 lat; rozpoczęła się w 1993 roku, kiedy dopiero aspirowaliśmy do tego, by stać się członkami NATO - mówił prezydent. Zaznaczył, że "między innymi właśnie polsko-amerykańska współpraca militarna z Gwardią Narodową Illinois przyczyniła się do zacieśnienia więzi, które ostatecznie wprowadziły nasz kraj do Sojuszu Północnoatlantyckiego".



- Późniejsza wspólna służba polskich i amerykańskich żołnierzy z Gwardii Narodowej w Iraku, w Afganistanie, w Czadzie, w Bośni, w Kosowie przyczyniła się do zacieśnienia tych więzi, do wzajemnego poznania się od strony interpretacyjnej. Ale wspólna służba to także wiele przyjaźni i budowanie zaufania do Polaków, którzy - jak dziś słyszałem od amerykańskich oficerów - są świetnymi żołnierzami - powiedział Duda.



Prezydent wyraził nadzieję, że jego wizyta w bazie pogłębi obecną współpracę. - Bo dzisiaj w Polsce budowana jest formacja, która ma być w jakimś sensie odpowiednikiem amerykańskiej Gwardii Narodowej, mówię tutaj o Wojskach Obrony Terytorialnej - podkreślił prezydent.

Prezydent: utrzymanie w dobrej kondycji więzi europejsko-atlantyckiej najważniejsze - Dla mnie, jako... czytaj dalej » Dodał, że podczas wizyty w bazie towarzyszyli mu m.in. dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesław Kukuła, a także Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych hen. Jarosław Mika oraz attache obrony w Waszyngtonie gen. Cezary Wiśniewski. - Rozmawiamy o pogłębieniu tej współpracy, o wspólnych szkoleniach. Nasi żołnierze wiele nauczyli się od swoich amerykańskich kolegów; Amerykanie pomagali w zabezpieczeniu Euro 2012, szczytu NATO w Warszawie - powiedział prezydent.



Gen. bryg. Mark Jackson z Gwardii Narodowej Ilinois również zwracał uwagę na wieloletnią współpracę z Polską. Jak mówił, przez ten czas Gwardia Narodowa Illinois przeprowadziła wspólnie z Polską ponad 300 dwustronnych wydarzeń. Dodał, że od 2003 roku Gwardia Narodowa Illinois była razem z polskimi żołnierzami obecna podczas każdej zmiany w Iraku i w Afganistanie.



Jeden z żołnierzy polskiego pochodzenia służący w Gwardii Narodowej Illinois pilot Lukasz Bokun mówił, że jego jednostka lata do Polski co najmniej raz na dwa lata. - Współpracujemy z bazą w Powidzu. Tam latają Herkulesami, my tam latamy na trening z nimi. Razem się od siebie uczymy - mówił Bokun. Zaznaczył, że choć urodził się w Chicago, to jednak dzięki rodzicom, którzy oboje są Polakami, jest mocno związany z Polską. Podkreślił, że do Gwardii Narodowej Illinois wstąpił właśnie ze względu na współpracę z Polską.