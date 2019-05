Prezes Trybunału Konstytucyjnego z misją utworzenia nowego rządu w Austrii

Video: tvn24

Kanclerz Austrii z wotum nieufności

28.05 | Austriacka socjaldemokracja i skrajna prawica połączyły siły, by przegłosować wotum nieufności dla Sebastiana Kurza, kanclerza Austrii. To pierwszy taki przypadek w powojennej historii kraju. Przyspieszone wybory parlamentarne odbędą się prawdopodobnie we wrześniu.

