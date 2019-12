Wybuch gazu w bloku mieszkalnym. Są ofiary śmiertelne

Pozostałe informacje

Uciekł do USA, pracował dla CIA. Były oficer sowieckich służb nie żyje

W 12-piętrowym bloku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji doszło do wybuchu gazu. Jak poinformowała policja, nie żyje...

Grecja wyrzuca ambasadora Libii. "To nie jest dojrzałe zachowanie w dyplomacji"

"To technologicznie niemożliwe". Rosja zawiesza projekt nuklearny z Iranem

W bazie powietrznej amerykańskiej marynarki wojennej na Florydzie w piątek padły strzały. Policja podała, że ma do czynienia z...

"Chcą ukraść mi święta". Siatkarz prosi o pomoc papieża Franciszka

Siatkarski kalendarz napięty jest do granic możliwości. Doszło do tego, że we włoskiej Serie A niektóre kluby mają grać nawet w...