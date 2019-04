W USA pokażą dokument o Polsce. Premier przewodnikiem





Mateusz Morawiecki odwiedził Chicago, gdzie wziął udział w pokazie filmu dokumentalnego "Poland: The Royal Tour". Szef rządu pełni w filmie rolę przewodnika po najciekawszych miejscach Polski.

Zdjęcia do filmu trwały trzy miesiące - od września do listopada ubiegłego roku. Morawiecki pokazał amerykańskiemu dziennikarzowi Peterowi Greenbergowi między innymi Warszawę, Wrocław, Kraków, Wieliczkę, Malbork czy były niemiecki nazistowski obóz zagłady Auschwitz-Birkenau.

Podczas pokazu w Chicago szef polskiego rządu podkreślał, że praca przy filmie była niesamowitym przeżyciem. Wyraził przy tym nadzieję, że będzie on świetną promocją Polski, która ma bardzo bogatą tragiczną historię, ale też wspaniałe krajobrazy. - Chciałem pokazać zarówno pomysłodawcom filmu, jak i wszystkim, którzy go obejrzą, jak piękna jest Polska z wielu różnych wymiarów – mówił Mateusz Morawiecki.

"The Royal Tour" to seria filmów dokumentalnych przedstawiająca historię, kulturę i przyrodę najciekawszych państw świata. Godzinny dokument zrealizowany przez PBS będzie emitowany w sieci 354 stacji należących do tej amerykańskiej telewizji 22 kwietnia. Z polskiej strony producentem jest Polska Fundacja Narodowa.

Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych premier Morawiecki odwiedzi też Nowy Jork. Tam weźmie udział w pokazie filmu, w panelu dyskusyjnym oraz przeprowadzi wykład w katedrze prawa Uniwersytetu Nowojorskiego (NYU) w ramach spotkania "Europa i Stany Zjednoczone: Dialog Transatlantycki. 15 lat Polski w Unii Europejskiej".