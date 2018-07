Premier Włoch pojedzie do Putina. "Dziękuję za uprzejme zaproszenie"

Foto: PAP/EPA/TATYANA ZENKOVICH / POOL Video: TVN24BiS /

Włochy. Kryzys polityczny odbija się na globalnych rynkach

30.05 | Pogłębiający się kryzys polityczny we Włoszech sieje strach na globalnych rynkach. Wzrosło oprocentowanie włoskich obligacji, co podraża koszt długu tego państwa. Obawy, że zaszkodzi to unii walutowej, sprawiły, że spadł kurs euro.

