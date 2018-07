Trump powitał swojego "nowego przyjaciela" z Europy

Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w poniedziałek w Białym Domu, w czasie wizyty nowego premiera Giuseppe Contego, nawiązanie strategicznego partnerstwa z Włochami w dziedzinie bezpieczeństwa, imigracji i walki z terroryzmem.

Na wspólnej konferencji prasowej Trump - wskazując, że zarówno on, jak i Conte, profesor prawa cywilnego, są "outsiderami w polityce" - podkreślił zgodność poglądów z premierem Włoch w dziedzinie polityki imigracyjnej i w sprawach międzynarodowych, w tym w sprawie Iranu i co do znaczenia zróżnicowanych źródeł dostaw energii dla bezpieczeństwa energetycznego Europy.

Trump znowu grozi. Chce poparcia dla budowy muru Prezydent USA... czytaj dalej » Po raz kolejny Trump bronił rezultatów swojego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w Helsinkach, które nazwał "bardzo udanym".

Zapytany o możliwość złagodzenia sankcji wobec Rosji, dwukrotnie stanowczo oświadczył, że te "nie zostaną zniesione". Podobnego zdania był jego włoski gość, który jako pierwszy podjął ich kwestię.

Conte stwierdził, że zniesienie zachodnich sankcji wobec "Rosji jest nie do pomyślenia".

Włochy "punktem odniesienia dla amerykańskiej polityki"

Trump, który ponownie zagroził wstrzymaniem działalności rządu federalnego, jeśli Kongres nie przyzna funduszy na budowę muru na granicy Stanów Zjednoczonych z Meksykiem, witając gościa w Gabinecie Owalnym, oznajmił, że bardzo podobają mu się poczynania nowego premiera Włoch "w dziedzinie imigracji".



Ćwierć miliarda dolarów na pomoc wojskową dla Kijowa Izba... czytaj dalej » - (Włoski premier - red.) zajął zdecydowane stanowisko w dziedzinie (obrony - red.) granic, stanowisko, które zajęły tylko niektóre państwa. Szczerze mówiąc uważam, że postępuje słusznie - dodał prezydent USA.



Conte, który po raz pierwszy spotkał Trumpa na początku czerwca, podczas szczytu G7 w Kanadzie, powiedział, że obaj zgodzili się w czasie rozmów z tym, że Włochy będą "punktem odniesienia dla amerykańskiej polityki w Europie i głównym rozmówcą w kluczowych do rozwiązania kwestiach". Wskazał przy tym na Libię i zapowiedział, że po konsultacji z Trumpem zdecydował się na zorganizowanie konferencji poświęconej temu krajowi.

Conte za przykład stawiał politykę gospodarczą prezydenta USA i wyraził nadzieję na zwiększenie współpracy gospodarczej Włoch ze Stanami Zjednoczonymi. Dodał, że rozmawiał z nim o adriatyckim połączeniu gazowym.

Trump nazwał szefa rządu w Rzymie "nowym przyjacielem" i dodał, że zawsze będzie on przyjmowany w Waszyngtonie "ciepło".