"Kanada wzywa Chiny do poszanowania praw człowieka i prawa do protestów"

Foto: PAP/EPA/JEROME FAVRE | Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved], Reuters

Plac Tiananmen - to tu w ostatnim stuleciu rozegrały się kluczowe wydarzenia dla historii Chin. O jednym z nich, protestach z 1989 roku, partia chce zapomnieć. Komuniści robią co mogą, żeby wymazać z historii tragiczne wydarzenia, w których zginęło nawet 10 tysięcy osób.

04.06 | We wtorek przypada 30. rocznica masakry. 4 czerwca 1989 roku doszło do brutalnego stłumienia prodemokratycznych protestów na placu Tiananmen w Pekinie.

Premier Kanady Justin Trudeau wyraził we wtorek, w 30. rocznicę krwawych zajść na Placu Tiananmen w Pekinie, "prawdziwe zaniepokojenie" stanem praw człowieka w Chinach. Trudeau powiedział, że Kanada nadal wzywa Chiny do "poszanowania praw człowieka, poszanowania prawa do protestów i poszanowania wolności wypowiedzi", a także do zaprzestania masowych zatrzymań Ujgurów i innych mniejszości muzułmańskich.