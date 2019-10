Premier Rosji w Belgradzie o "suwerenności Serbii"

Rosja jest gotowa wspierać Serbię "w obronie suwerenności i integralności terytorialnej" - oświadczył w sobotę rosyjski premier Dmitrij Miedwiediew, który składa wizytę w Belgradzie.

Kreml: rozwiązanie "republik ludowych" w Donbasie to scenariusz nieoczekiwany Rzecznik Kremla... czytaj dalej » Podczas wystąpienia na specjalnym posiedzeniu parlamentu Miedwiediew oświadczył, że Rosja liczy na to, że "sytuacja na Bałkanach pozostanie stabilna i bezpieczna".

- Moskwa dąży do rozwoju stosunków ze wszystkimi państwami regionu - dodał premier.

Wojskowa parada

Wcześniej w sobotę Miedwiediew uczestniczył w paradzie wojskowej na lotnisku wojskowym pod Belgradem. Defiladę z udziałem żołnierzy, pojazdów wojskowych i śmigłowców poprzedził pokaz ćwiczeń antyterrorystycznych.

Miedwiediew rozmawiał też w sobotę z prezydentem Serbii Aleksandarem Vucziciem i premier Aną Brnabić.

Premier Rosji Dmitrij Miedwiediew z wizytą w Serbii

Defilada wojskowa w Belgradzie

Defilada wojskowa w Belgradzie Fot. PAP/EPA/SRDJAN SUKI

Defilada powietrzna w Belgradzie Fot. PAP/EPA/SRDJAN SUKI

Defilada powietrzna w Belgradzie Fot. PAP/EPA/SRDJAN SUKI

Przygotowania do wizyty premiera Rosji w Belgradzie











Wizyta w Belgradzie

Wizyta Miedwiediewa w Belgradzie to znak bliskich stosunków rosyjsko-serbskich - pisze agencja AP. Moskwa pomaga Belgradowi we wzmocnieniu serbskiej armii, mimo tego, że formalnie Serbia dąży do członkostwa w UE.

Associated Press pisze, że Rosja w ostatnim czasie zintensyfikowała działania, których celem jest odbudowa wpływów w byłych komunistycznych krajach Europy Wschodniej.