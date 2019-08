Premier Pakistanu zarzuca Indiom "inspirowanie się ideologią nazistowską"





Premier Pakistanu Imran Khan podniósł napięcie w relacjach z Indiami, pisząc w niedzielę, że wydarzenia wokół spornego Kaszmiru, któremu rząd w Delhi zlikwidował specjalny status, mogą być wstępem do prześladowań. Porównał je do działań Hitlera i nazistów w latach 30. XX wieku.

"Godzina policyjna, represje i nieuchronne ludobójstwo Kaszmirczyków w okupowanym przez Indie Kaszmirze odbywają się dokładnie zgodnie z ideologią RSS, zainspirowaną ideologią nazistowską" - napisał Khan.

Premier Indii o "historycznych" zmianach: chcemy uwolnić Kaszmir od terroryzmu Indie unieważniły... czytaj dalej » RSS, czyli Rashtriya Swayamsevak Sangh (Krajowy Korpus Ochotników) to hinduski ultranacjonalistyczny ruch, który stosuje metody paramilitarne. Krytycy nazywają RSS faszystowskim ruchem antymuzułmańskim.

"Próbuje się zmienić demografię Kaszmiru poprzez czystki etniczne - podkreślił pakistański premier. - Pytanie brzmi: czy świat okaże się równie pojednawczy, jak miało to miejsce wobec Hitlera?".

Założony w 1925 r. RSS uważany jest za ideologiczną bazę rządzącej Indyjskiej Partii Ludowej (BJP) premiera Narendry Modiego, który swoją młodość spędził właśnie w jego szeregach.

Premier porównuje działania Indii do nazistów

RSS był kilkakrotnie delegalizowany od czasu, gdy Indie uzyskały niepodległość w 1947 r., m.in. po zabójstwie Mahatmy Gandhiego w 1948 roku. Zabójstwa dokonał bojówkarz RSS, który oskarżał Gandhiego o sympatie wobec muzułmanów i w związku z tym uważał go za zdrajcę. RSS został również zakazany po podżeganiu do zniszczenia meczetu Babri w 1992 r., co doprowadziło do straszliwych zamieszek.

"Obawiam się, że ta ideologia hinduskiej supremacji RSS, podobne jak aryjska supremacja nazistów, nie zatrzyma się na Kaszmirze okupowanym przez Indie - napisał na Twitterze premier Pakistanu. - Zamiast tego doprowadzi to do prześladowań muzułmanów w Indiach i być może do ataku na Pakistan, który dla hinduskich suprematystów jest tym, czym był Lebensraum (niem. "przestrzeń życiowa") dla Hitlera".

Źródło: PAP/Reuters Przemoc w Kaszmirze

Na początku mijającego tygodnia Indie unieważniły artykuł 370. konstytucji zapewniający specjalny status stanu Dżammu i Kaszmir, co formalne zintegrowało indyjską część Kaszmiru z resztą państwa i zlikwidowało obowiązujące dotychczas daleko idące uprawnienia władz regionu.

W reakcji na decyzję Indii Pakistan obniżył rangę stosunków dyplomatycznych z tym krajem; odwołał swojego ambasadora w Delhi i zdecydował o wydaleniu z Islamabadu ambasadora indyjskiego, zawieszono też dwustronny handel i połączenia kolejowe. Oprócz zwrócenia się w sprawie Kaszmiru do RB ONZ, Pakistan zapowiadał, że rozważa też wystąpienie do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Spór o Kaszmir między Delhi a Islamabadem trwa od 1947 roku, kiedy brytyjskie Indie dzielone były na dwa odrębne państwa – Pakistan dla muzułmanów i Indie dla wyznawców hinduizmu; od tego czasu między krajami doszło do trzech wojen.

Źródło: PAP/DPA Konflikt w Kaszmirze