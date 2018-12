Premier: Polska gotowa na "twardy brexit", ale ma nadzieję na porozumienie z Wielką Brytanią

Istnieją uzgodnienia bilateralne co do traktowania wzajemnie naszych obywateli, polskich na Wyspach Brytyjskich i brytyjskich w Polsce, na zasadzie wzajemności - zapewnił premier Mateusz Morawiecki po dwudniowym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. Podkreślił, że Polska jest gotowa na "twardszą wersję brexitu", czyli wyjście Wielkiej Brytanii bez umowy, ale dodał, że nadal ma nadzieję na porozumienie.

Na piątkowej konferencji prasowej po zakończeniu dwudniowego szczytu w Brukseli premier Mateusz Morawiecki przyznał, że temat brexitu był "gorąco dyskutowany". Zapewnił, że Polska jest przygotowana na "'no deal', czyli brak umowy i twardszą wersję brexitu".

Morawiecki: w sprawie brexitu piłka jest po brytyjskiej stronie boiska

Zaznaczył, że z jego licznych rozmów z brytyjską premier Theresą May wynika, że "w sytuacji, gdyby wystąpiła taka konieczność", istnieją "uzgodnienia bilateralne co do traktowania wzajemnie naszych obywateli - polskich na Wyspach Brytyjskich i brytyjskich w Polsce - na zasadzie wzajemności, z respektowaniem dotychczasowych wszystkich socjalnych, społecznych warunków funkcjonowania tej ludności".



- Na taką ewentualność się również przygotowujemy, cały czas zachowując jeszcze nadzieję, że Wielkiej Brytanii uda się wypracować porozumienie w tej sprawie - dodał Morawiecki. Wskazywał, że to jednak "już zależy od naszych przyjaciół brytyjskich".

Morawiecki przyznał, że "sytuacja w Izbie Gmin, czyli w parlamencie brytyjskim, jest niełatwa". - Jednak liczymy na to, że także i po stronie Wielkiej Brytanii nastąpi taka refleksja, że sytuacja "no deal", czyli bezumownego wyjścia Wielkiej Brytanii, będzie sytuacją niekorzystną dla Unii Europejskiej, ale również, a może przede wszystkim, dla Wielkiej Brytanii - podkreślił.

- Zobaczymy, czy uda się pani premier May wypracować odpowiednią większość w Izbie Gmin - mówił.

Dodał, że rozmowy z Wielką Brytanią przebiegały w "trudnej atmosferze".

Polska "bardzo krytyczna" wobec agresji Rosji

Mateusz Morawiecki powiedział, że jednym z tematów szczytu w piątek była agresja rosyjska i wydarzenia na Morzu Azowskim.

25 listopada siły rosyjskie zaatakowały w pobliżu Cieśniny Kerczeńskiej trzy niewielkie okręty marynarki wojennej Ukrainy, które zostały ostrzelane i przejęte przez rosyjskie oddziały specjalne. Rosjanie zatrzymali 24 członków załóg tych jednostek i zamierzają sądzić ich za nielegalne przekroczenie granicy państwowej. Ukraina twierdzi, że atak nastąpił na wodach międzynarodowych, a jej marynarze są jeńcami wojennymi. W związku ze zdarzeniem władze w Kijowie ogłosiły stan wojenny w dziesięciu obwodach przy granicy z Rosją i na obszarach leżących nad Morzem Czarnym i Azowskim.

- Polska niezmiennie stoi na stanowisku bardzo krytycznym w odniesieniu do tego, co się tam stało. Jesteśmy bardzo aktywni w ramach wypracowywania odpowiedniego kształtu oświadczenia - podkreślił premier Morawiecki.



Zaznaczył, że stanowisko UE uwzględnia naruszenie prawa międzynarodowego przez Rosję, a także żądanie uwolnienia marynarzy. Przypomniał również, że unijni liderzy zdecydowali o przedłużeniu sankcji wobec Rosji w związku z agresją na Ukrainie.

Zaznaczył, że część krajów z południa Europy wypowiada się przeciw dalszym sankcjom wobec Rosji, jednak - jak dodał - udało się w tej kwestii osiągnąć kompromis.

Jak podkreślał, "Unia Europejska to umiejętność wypracowania kompromisu (...) i to, co zostało ujęte w zapisach końcowych z tego posiedzenia, było tym, co maksymalnie dało się uzyskać".

Premier: bez naszej zgody nie będą wypracowane dodatkowe cele klimatyczne

Jak ocenił premier Morawiecki, w kwestii zmian klimatycznych doszło do "przesunięcia akcentów".

Szef rządu przekonywał, że w kwestii polityki klimatycznej Polska jest "w zupełnie innym położeniu", niż jej europejscy partnerzy. - Bez naszej zgody nie będzie możliwe w kolejnych kwartałach wypracowanie jakichś dodatkowych instrumentów, celów klimatycznych, które nie będą uwzględniały naszej sytuacji - oświadczył Morawiecki.

- Bardzo mocno to wyartykułowałem - dodał szef rządu.

Morawiecki o unijnym budżecie

W czwartek, podczas pierwszego dnia szczytu Unii Europejskiej w Brukseli, przywódcy unijni potwierdzili, że chcą, by porozumienie w sprawie nowego wieloletniego budżetu UE zostało osiągnięte jesienią 2019 roku, a nie - jak wcześniej zapowiadała Komisja Europejska - jeszcze przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego.



Na konferencji prasowej szef polskiego rządu powiedział, że Polska uznaje ten termin "za bardziej realistyczny niż ten, który był do tej pory".

Migracja i polityka azylowa to "ogromne polskie zwycięstwo"

Morawiecki oświadczył, "nie będzie żadnej zmiany warunków" w zakresie polityki migracyjnej i azylowej Unii Europejskiej. - To ogromne polskie zwycięstwo - ocenił.

- Mogę podkreślić tu raz jeszcze, że to nasze stanowisko od ponad dwóch lat, które jednoznacznie podnosiliśmy - że nie ma żadnych przymusowych relokacji - zostało przyjęte przez Radę Europejską w czerwcu - powiedział premier. Dodał że teraz wypracowywane są "konkretne kryteria zastosowania tej polityki migracyjnej i azylowej w kształcie, który wtedy uzgodniliśmy". - Czyli na warunkach polskich - stwierdził premier.



Powiedział też, że "Unia Europejska musi mieć mechanizmy umożliwiające obronę granic zewnętrznych, pełną suwerenność w zakresie tego, kogo możemy i chcemy przyjmować, a kogo nie chcemy". - I tego stanowiska się trzymamy - skonkludował.

Spotkanie z premierem Hiszpanii

Na marginesie szczytu Morawiecki spotkał się w piątek z szefem rządu Hiszpanii Pedro Sanchezem.

"Rozmawialiśmy m.in. o budżecie UE, sprawiedliwej polityce klimatycznej oraz o uszczelnianiu podatków" - napisał na Twitterze polski premier.



Bardzo udane spotkanie z Premierem @sanchezcastejon. Rozmawialiśmy https://t.co/UB8Yo8ahJr. o budżecie UE, sprawiedliwej polityce klimatycznej oraz o uszczelnianiu podatków.