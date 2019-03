Miasto "wychodzi z cienia". May odwiedziła Salisbury

Video: Reuters

04.03 | W rocznicę próby zabójstwa byłego pułkownika GRU Siergieja Skripala brytyjska premier Theresa May odwiedziła w poniedziałek Salisbury. Szefowa rządu pochwaliła służby ratunkowe za szybką pomoc, a mieszkańców za starania na rzecz odbudowy wizerunku miasta. W piątek miasto zostało uznane za oczyszczone z nowiczoka. - Dwanaście miesięcy później, widzimy, że to historyczne miasto ponownie przyjmuje tysiące odwiedzających i turystów - mówiła May.

