Premier Morawiecki z wizytą w Libanie. Wyraził nadzieję na "dobrą przyszłość" relacji





Premier Mateusz Morawiecki spotkał się w Bejrucie z premierem Libanu Saadem Haririm. Szef polskiego rządu złożył również wieniec pod pomnikiem byłego premiera tego kraju Rafika Haririego.

Mateusz Morawiecki od poniedziałku przebywa z dwudniową wizytą w Libanie.

Po złożeniu wieńca pod pomnikiem byłego premiera Libanu Rafika Haririego szef polskiego rządu wpisał się do księgi pamiątkowej.



Wieczorem Morawiecki udał się do Kancelarii Premiera Libanu, gdzie spotkał się z szefem rządu Saadem Haririm oraz także wpisał się do księgi pamiątkowej. - Dziękuję za waszą otwartość i przyjaźń - napisał szef polskiego rządu.



Morawiecki we wpisie wyraził nadzieję na "dobrą przyszłość" relacji polsko-libańskich oraz pokój.

Polski cmentarz

We wtorek natomiast szef polskiego rządu spotka się w Baabdzie z prezydentem Libanu Michelem Aounem oraz odwiedzi polski cmentarz wojenny.



Premier będzie także rozmawiał z pracownikami Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej z Kubajat, którzy organizują pomoc dla znajdujących się w Libanie uchodźców z Syrii.

Oglądaj Wideo: PAP Premier Morawiecki z wizytą w Bejrucie