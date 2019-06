Morawiecki: apelujemy, żeby Rosja nie mieszała się w wewnętrzne sprawy Gruzji





- Rozumiemy oburzenie Gruzinów tym, co dzieje się w ich parlamencie. Apelujemy, żeby Rosja nie mieszała się w wewnętrzne sprawy Gruzji i żeby doszło do uspokojenia sytuacji - powiedział w piątek w Brukseli premier Mateusz Morawiecki.

W nocy z czwartku na piątek na ulicach stolicy Gruzji - Tbilisi doszło do starć policji z demonstrantami, którzy usiłowali wtargnąć do budynku parlamentu. W zamieszkach zostało rannych 240 osób, w tym 80 policjantów.

Pokłosie nocnych starć: pilny powrót prezydent, dymisja szefa parlamentu Prezydent Gruzji... czytaj dalej » Demonstranci protestowali przeciwko obecności rosyjskiego deputowanego. Siergiej Gawriłow w gruzińskim parlamencie przemawiał po rosyjsku z miejsca przewodniczącego. Rosjanin przebywa w Gruzji przy okazji międzynarodowego spotkania parlamentarzystów z państw prawosławnych.

W związku z tym w piątek prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili przerwała swoją wizytę na Białorusi, a przewodniczący parlamentu - po wezwaniach demonstrujących - podał się do dymisji.

"Rozumiemy oburzenie Gruzinów"

Do sytuacji w Tbilisi odniósł się w piątek na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu UE premier Mateusz Morawiecki. Mówił, że ten temat był poruszony w czasie spotkania. - Jesteśmy zaniepokojeni tym, że tyle osób zostało rannych - powiedział szef polskiego rządu.

- Rozumiemy oburzenie Gruzinów tym, co dzieje się w parlamencie gruzińskim i pamiętając w szczególności o ataku rosyjskim na Gruzję w 2008, rozumiemy jak najbardziej te wszystkie wrażliwości - mówił premier, nawiązując do wydarzeń z sierpnia 2008 roku, kiedy to wybuchł kilkudniowy konflikt zbrojny między Rosją a Gruzją.

- Apelujemy o to (...), żeby Rosja nie mieszała się do wewnętrznych spraw Gruzji, i żeby doszło do uspokojenia sytuacji i jednocześnie, żeby ludzie nie ucierpieli na tym, co się teraz dzieje - powiedział Morawiecki.

Ranna podczas zamieszek Fot. PAP/EPA

Policjant otoczony przez demonstrantów Fot. PAP/EPA

Policjant otoczony przez demonstrantów Fot. PAP/EPA

Policjant otoczony przez demonstrantów Fot. PAP/EPA

Starcia policji z protestującymi w stolicy Gruzji, Tbilisi Fot. Irakli Gedenidze/Reuters/Forum





























Wojna z Rosją w 2008 roku

W sierpniu 2008 roku wybuchł kilkudniowy konflikt zbrojny między Rosją a Gruzją. Gruzja podjęła zbrojną próbę odzyskania kontroli nad Osetią Południową, regionem, który oderwał się od niej w latach 90. i przy nieformalnym wsparciu Moskwy uzyskał faktyczną niezależność od Tbilisi. Rosja odpowiedziała wprowadzeniem swych wojsk do tej republiki i dalej w głąb gruzińskiego terytorium.

W wyniku konfliktu Rosja uznała niepodległość nie tylko Osetii Południowej, lecz także drugiej separatystycznej republiki gruzińskiej - Abchazji.

Po tym konflikcie stosunki dyplomatyczne między dwoma państwami zostały zerwane.

Źródło: PAP Separatystyczne regiony Gruzji