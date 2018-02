Morawiecki w Monachium o Europie: musimy pilnować swojego własnego bezpieczeństwa





»

Dla mnie silniejsza Europa oznacza Europę z lepszym sektorem obronnym, z lepszą współpracą w tym sektorze i z większą ochroną granic - mówił premier Mateusz Morawiecki podczas Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium.

W sobotę szef polskiego rządu podczas Konferencji Bezpieczeństwa uczestniczył w panelu dotyczącym przyszłości Europy.

- Wszystkie państwa muszą ze sobą współpracować w harmonii, jeśli rzeczywiście chcemy być lepsi, w szczególności w naszym ogólnym systemie obrony, ale też w systemie ochrony granic - mówił Morawiecki.

Relacje z USA i Rosją, konflikty zbrojne. Konferencja w Monachium z udziałem Morawieckiego Premier Mateusz... czytaj dalej » Jak dodał, ochrona granic powinna być "jednym z naszych priorytetów, jeśli chcemy iść na przód".

- Dla mnie silniejsza Europa oznacza Europę z lepszym sektorem obronny, z lepszą współpracą w tym sektorze i z większą ochroną granic - podkreślił.

Podczas wystąpienia Morawiecki nawiązał też do monachijskiej konferencji bezpieczeństwa sprzed 11 lat, kiedy prezydent Rosji Władimir Putin wygłosił przemówienie, zaznaczając - jak mówił Morawiecki - nową erę stosunków między Rosją a Europą.

- I rzeczywiście zrobił tak jak zapowiedział, bo rok później widzieliśmy atak na Gruzję, a kilka lat później widzieliśmy, że zaatakował Ukrainę - mówił szef polskiego rządu.

- Powinniśmy o tym pamiętać, kiedy mówimy o bezpieczeństwie w Europie, ponieważ kwestia rosyjska nie jest już tylko i wyłącznie kwestią Europy Środkowo-Wschodniej, to jest już zagadnienie dla całego Sojuszu Północnoatlantyckiego i dla całej UE - ocenił Morawiecki.

Zaznaczył jednocześnie, że trudno dyskutować o wspólnej polityce bezpieczeństwa i obrony UE, kiedy "większość krajów UE nie spełnia wymogu 2 proc. PKB wydawanych na obronę".

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki o nakładach na obronność w Europie

"Musimy pilnować swojego własnego bezpieczeństwa"

- Myślę, że musimy w kontekście tych 29 krajów budujących NATO stworzyć drogę dotarcia do tego progu 2 punktów procentowych, abyśmy nie mieli tych jeżdżących na gapę, którzy żyją pod Pax Americana, ale udają, że są samowystarczalni w kontekście bezpieczeństwa - mówił premier.

Morawiecki w Berlinie. Spotkanie z Angelą Merkel Od ceremonii... czytaj dalej » - Ja czuję się pro-Europejczykiem, ja chciałabym, abyśmy mogli żyć pod Pax Europaea, natomiast tak nie jest, tak nie było przez 70 lat, nadal tak nie jest na dzień dzisiejszy - dodał.

- Jeżeli chcemy być bardziej samowystarczalni, to naprawdę musimy pilnować swojego własnego bezpieczeństwa i o wiele bardziej się o nie troszczyć - podkreślił.

Zauważył, że "dzisiaj 70-75 proc. całej siły wojskowej tak naprawdę właśnie polega na Stanach Zjednoczonych".

- Mamy tak wiele różnego rodzaju czołgów, samolotów, innego rodzaju sprzętu, że bardzo ciężko jest nam stworzyć wspólną politykę bezpieczeństwa i obronności w Europie - mówił premier.

- Jeszcze jeden dodatkowy aspekt, który chciałbym państwu przedstawić, to aspekt niewojskowy. Czasami nie da się tego negocjować, czasami musimy walczyć na polu walki, jak z Państwem Islamskim albo w Syrii, ale musimy też być w stanie pomagać in cito w tych krajach, aby więcej nadziei i perspektyw rozwoju wprowadzić w Afryce Północnej, na Bliskim Wschodzie - podkreślił szef polskiego rządu. - Bezpieczeństwo to też walka z ubóstwem, ze zmianami klimatycznymi - dodał.

"Rosja dominuje w wojnie informacyjnej"

Premier tłumaczył też, jak ważne dla Unii Europejskiej są kwestie związane z cyberbezpieczeństwem.

Premier o Nord Stream 2: można sobie wyobrazić bardzo niedobre scenariusze Kwestia Nord... czytaj dalej » - Uważamy, że Unia Europejska powinna być strażnikiem tego cyberbezpieczeństwa, po to aby chronić firmy europejskie przed atakami zagranicznymi, ale również aby chronić europejskie społeczeństwo - mówił. - Rosja zdecydowanie dominuje, jeżeli chodzi o wojnę informacyjną i trzeba to również wziąć pod uwagę - podkreślił.

- Chodzi o pewną wspólną, jednolitą odpowiedź odnośnie do cyberbezpieczeństwa, ale też cyberzagrożeń - wskazał. Jego zdaniem, "potrzebujemy również wspólnej strategii w zakresie ochrony granic, w szczególności granic zewnętrznych Unii Europejskiej". - Musimy znaleźć wspólną odpowiedź w kontekście migracji, ponieważ nie wystarczy tylko i wyłącznie, by kraje implementowały własne strategie - dodał.

- Przede wszystkim potrzebujemy silniejszej, bardziej opartej na solidarności, jednolitej polityki między NATO a Unią Europejską, po to aby skupić się na tych wszystkich wyzwaniach, które są wokół nas, czyli zmiany klimatyczne, wyzwania związane z kryzysem migracyjnym, wojną hybrydową - mówił.

Podkreślił, że nie możemy również "zapomnieć o tym tradycyjnym kontekście, w jakim zawsze rozumiano obronę, wojsko i przynajmniej wydawać te dwa procent PKB na obronę i wyposażenie".

Oglądaj Wideo: tvn24 Morawiecki o wojnie informacyjnej

Prezydent o NATO

Podczas spotkania z dziennikarzami premier Mateusz Morawiecki odniósł się też do istnienia NATO. Przyznał, że nie chciałby nigdy "musieć testować realności naszego sojuszu transatlantyckiego".

- On jest do tej pory jednym z najbardziej udanych sojuszy w historii świata, można tak powiedzieć. Ale z drugiej strony na pewno wymaga jednak dbałości, chuchania, dmuchania, rozmawiania z partnerami, żeby każdy poczuwał się do tego obowiązku, żeby nie było tych, którzy (...) jadą na gapę, czyli nie wydają prawie wcale na politykę obronną, a jednocześnie żyją pod parasolem NATO spokojnie i w pokoju - podkreślił szef polskiego rządu.