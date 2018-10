"Chuligan w koronie". Kataloński premier krytykuje króla i wzywa do mediacji

Jak możemy ufać rządowi chroniącemu króla, który zamiast być sędzią, zachowywał się w ciągu ostatniego roku niczym chuligan w koronie - pytał w czwartek przebywający w Szwajcarii premier Katalonii Quim Torra. Polityk zarzucił hiszpańskiemu monarsze Filipowi VI podsycanie przemocy w kraju.

Quim Torra skrytykował władze Hiszpanii za zwalczanie separatystycznych dążeń Katalończyków. Podczas zorganizowanej na uniwersytecie w Genewie konferencji zauważył, że po nieuznawanym przez Madryt referendum niepodległościowym z 2017 roku i uwięzieniu regionalnych polityków lokalne społeczeństwo nie ufa hiszpańskim władzom.

- Jak możemy ufać rządowi chroniącemu króla, który zamiast być sędzią, zachowywał się w ciągu ostatniego roku niczym chuligan w koronie? - pytał Torra.

Premier Katalonii apelował o mediację międzynarodową na rzecz rozwiązania sytuacji w regionie. Zaznaczył, że choć "nie próbuje wywierać presji na władze Szwajcarii", by zaangażowały się w kwestię katalońską, to bez zewnętrznych mediatorów kryzys między Madrytem a Barceloną będzie trudny do rozwiązania.

Azyl w Szwajcarii

Podczas wizyty w Szwajcarii Torra odwiedził już m.in. klasztor w Valsainte, gdzie w 1943 r. pochowany został arcybiskup Tarragony Francisco Vidal y Barraquer, zmuszony do emigracji przez frankistów.

W rozmowach z dziennikarzami polityk przypominał, że na wygnaniu w Szwajcarii pozostają dwie katalońskie działaczki - Marta Rovira i Anna Gabriel - które uciekły wiosną z Hiszpanii w obawie przed aresztowaniem.

Z powodu katalońskiego kryzysu hiszpański wymiar sprawiedliwości ma trudności w relacjach ze Szwajcarią. 18 września hiszpański Sąd Krajowy (Audiencia Nacional) odmówił ekstradycji do tego kraju analityka Herve Falcianiego, który ujawnił aferę podatkową zwaną Swissleaks. Dotyczyła ona praktyk szwajcarskiego oddziału banku HSBC polegających na pomaganiu klientom w ukrywaniu dochodów i unikaniu podatków.

Według niektórych komentatorów odmawianie przez Hiszpanię ekstradycji pochodzącego z Monako Falcianiego może być formą negocjowania z władzami Szwajcarii w sprawie wydania Madrytowi Roviry i Gabriel.

"Nie zapomnimy. Nie przebaczymy". Katalończycy na ulicach w rocznicę referendum

Rezolucja neguje monarchię

We wtorek hiszpański rząd Pedra Sancheza zapowiedział, że zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego w Madrycie przyjętą 11 października przez parlament Katalonii rezolucję negującą monarchię. Zatwierdzony przez separatystyczne partie i lewicowy Comu Podem dokument nazywa obecny ustrój polityczny w Hiszpanii mianem "przestarzałego i antydemokratycznego".

Katalońska rezolucja poza wezwaniem do zniesienia w Hiszpanii monarchii potępia też wypowiedź króla Filipa VI z 3 października 2017 roku, dwa dni po referendum niepodległościowym w Katalonii, w której skrytykował on plebiscyt oraz jego organizatorów.