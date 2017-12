Video: Reuters TV

Palestyńczycy: decyzja Trumpa może zakończyć proces pokojowy

6.12 | Nasze zdanie jest bardzo jasne: jeśli amerykańska ambasada zostanie przeniesiona do Jerozolimy, to będzie to niezgodne z prawem międzynarodowym - powiedział Nabil Abu Rdainah, rzecznik prezydenta Autonomii Palestyńskiej. Jak ostrzegł, może to "zakończyć proces pokojowy" na Bliskim Wschodzie.

