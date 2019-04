Premier Iraku i Merkel ostrzegają: nikt nie zakłada, że Państwo Islamskie zniknęło

Tak zwane Państwo Islamskie pozostaje potencjalnym zagrożeniem na całym świecie, mimo że jego możliwości zostały zredukowane - powiedział premier Iraku Adel Abd al-Mahdi na konferencji prasowej w Berlinie po rozmowie z kanclerz Niemiec Angelą Merkel.

W 18-minutowym nagraniu, opublikowanym w poniedziałek przez tak zwane Państwo Islamskie (IS) występuje mężczyzna - jak pisze Reuters - wyglądający na Abu Bakra al-Bagdadiego. Zapowiedź odwetu i "wojna na wyniszczenie". Twierdzą, że ich lider żyje, pokazują nagranie Brodaty mężczyzna... czytaj dalej »

SITE Intelligence, grupa zajmująca się monitorowaniem organizacji ekstremistycznych w mediach, podaje, że odnosi się on na nagraniu do zamachów na Sri Lance z Niedzieli Wielkanocnej, w których zginęło ponad 250 osób. Miały one być zemstą za to, że tzw. Państwo Islamskie utraciło kontrolę nad swą ostatnią enklawą, położoną na wschodzie Syrii wioską Baguz. Została ona odbita pod koniec marca przez dowodzone przez Kurdów Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), które ogłosiły wtedy koniec IS.

Jeżeli autentyczność nagrania zostanie potwierdzona, będzie to pierwsze wystąpienie przed kamerą przywódcy tzw. Państwa Islamskiego, od kiedy ogłosił on powstanie samozwańczego kalifatu w 2014 roku – zauważa Reuters.

W sierpniu 2018 roku w sieci zamieszczono nagranie dźwiękowe 46-minutowego wystąpienia al-Bagdadiego, co było wówczas pierwszym jego znakiem życia od blisko roku. Wspierane przez USA siły irackie wyparły już wtedy dżihadystów z Mosulu.

Źródło: IS Przemówienie samozwańczego kalifa Abu Bakra al-Bagdadiego w 2014 roku

"To nie jest tylko mała organizacja, ona jest rozrzucona"

- Co do lokalizacji Bagdadiego, w chwili obecnej nie możemy przekazać informacji wywiadowczych na ten temat. Z nagrania wynika jednak, że znajduje się na niedostępnym terenie - przekazał premier Iraku. Według ostatnich ustaleń irackich władz przywódca dżihadystów może się ukrywać na rozległym pustynnym terenie między Mosulem a syryjską Rakką, nie pozwalającym samolotom bezzałogowym na tajne operacje.

Mahdi wyraził przekonanie, że opublikowane w poniedziałek nagranie jest próbą wsparcia słabnących dżihadystów. - Daesh (tzw. Państwo Islamskie - red.) to nie jest mała organizacja, ona jest rozrzucona. Będzie próbować przywrócić swoim bojownikom pewność siebie i przeprowadzać ataki, jak te na Sri Lance – stwierdził premier Iraku.

Źródło: Reuters Lider tzw. Państwa Islamskiego Abu Bakr al-Bagdadi

Merkel: IS nie zniknie

Merkel zaakcentowała, że "nikt nie zakłada, że (tak zwane – red.) Państwo Islamskie 'zniknęło' po klęskach militarnych, jakie poniosło w Iraku i w Syrii". Dodała, że wskazuje na to także wideo Bagdadiego.



Kanclerz rozmawiała z irackim premierem m.in. o dzieciach niemieckich bojowników Państwa Islamskiego, które znajdują się w Iraku. Oświadczyła, że o losie tych dzieci należy rozmawiać, rozpatrując indywidualnie każdy przypadek - informuje agencja dpa.

Źródło: Maciej Zieliński /PAP Kto kontroluje Syrię?