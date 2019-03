Premier Holandii: May przypomina postać z Monty Pythona





»

Premier Holandii Mark Rutte obwinił brytyjskich polityków za impas w sprawie brexitu, ale przyznał, że podziwia odporność szefowej tamtejszego rządu Theresy May. - Ona jest jak ten rycerz z filmu "Monty Python i Święty Graal", który traci ręce oraz nogi w pojedynku i jeszcze nazywa to remisem - powiedział w wywiadzie dla krajowej telewizji.

Brytyjska Izba Gmin przyjęła w czwartek rządowy projekt uchwały wzywający do podjęcia próby opóźnienia brexitu do co najmniej 30 czerwca w razie przyjęcia umowy wyjścia z Unii Europejskiej lub nawet dłuższego, jeśli parlament nie poprze żadnego porozumienia ze Wspólnotą. Za uchwałą opowiedziało się 412 deputowanych. Przeciw oddano 202 głosy.

Izba Gmin za opóźnieniem brexitu Brytyjska Izba... czytaj dalej » Decyzja parlamentu nie jest wiążąca prawnie dla premier Theresy May, ale politycznie istotna i trudna do zignorowania w obliczu trwającego impasu w negocjacjach z Unią Europejską.

Przed głosowaniem Partia Konserwatywna wprowadziła bezwzględną dyscyplinę partyjną, instruując posłów, by odrzucili wszystkie sugerowane zmiany i poparli wyłącznie rządową propozycję. Mimo to wśród przeciwników rządowego projektu było aż czterech ministrów w gabinecie May, w tym minister obrony Gavin Williamson, minister do spraw handlu międzynarodowego Liam Fox i minister do spraw brexitu Stephen Barclay.

"Anglia aktualnie jest w bardzo złej sytuacji"

Taki obrót spraw skrytkował Mark Rutte, szef holenderskiego rządu. Komentował postawę brytyjskich polityków w czasie kryzysu, a przy okazji zwrócił uwagę na "niewiarygodną" odporność May.

Źródło: kremlin.ru Premier Holandii Mark Rutte

- Mam do niej szacunek. Przypomina mi czasem postać z filmu "Monty Python i Święty Graal". Jest jak ten rycerz, który traci ręce oraz nogi w pojedynku i jeszcze nazywa to remisem. Ona wciąż trwa i trwa. Jednocześnie nie obwiniam jej, ale brytyjskich polityków - mówił w niedzielę Rutte w telewizji WNL.

Wspomnianego Czarnego Rycerza odgrywał w filmie John Cleese. Rycerz pojedynkował się z królem Arturem, którego grał Graham Chapman, i choć odnosił coraz poważniejsze rany, nie przyznawał się do porażki. W efekcie tej walki stracił obie ręce i obie nogi, ale wciąż chciał walczyć, a w ostateczności zaproponował remisowe rozstrzygnięcie.

Źródło: materiały prasowe dystrybutora Czarny Rycerz pojedynkuje się z królem Arturem. Scena z filmu "Monty Python i Święty Graal"

- Można przekonać się teraz, co się dzieje, gdy kraj stawia wszystko na jedną kartę. Anglia aktualnie jest w bardzo złej sytuacji. I gospodarczo, i finansowo oraz politycznie - zaznaczył Rutte.

Brytyjski minister finansów Philip Hammond przyznał w niedzielę, że May ma przedstawić parlamentowi plan trzeciego głosowania, choć ma zrobić to pod warunkiem, że rząd będzie pewny większości.

"Nadal grają w swoje wewnętrzne gry"

Spór o brexit w dziesięciu punktach Rezygnacja z... czytaj dalej » Tego samego dnia Jeremy Corbyn, lider brytyjskiej Partii Pracy, powiedział, że jeśli kolejna propozycja umowy z Unią Europejską w sprawie brexitu, jaką przedstawi premier, zostanie odrzucona przez Izbę Gmin, laburzyści wymuszą głosowanie nad wotum nieufności dla rządu.

- Nadal grają w swoje wewnętrzne gry. Partia Pracy zajmuje się wyłącznie partyjną polityką i może wygrać kolejne wybory - skwitował premier Holandii.

Podczas styczniowego głosowania poparcie dla wotum nieufności wyraziło 306 posłów. Przeciwko było 325 deputowanych (przewaga 19 głosów). Gdyby dziesięciu deputowanych Demokratycznej Partii Unionistycznej zagłosowało z opozycją, to szefowa rządu przegrałaby jednym głosem.

Już wtedy liderzy największych partii opozycyjnych - Partii Pracy, Szkockiej Partii Narodowej i Liberalnych Demokratów - zapowiedzieli, że warunkiem kontynuowania konsultacji z rządem w tej sprawie jest wykluczenie brexitu bez umowy z Unią Europejską.

Nie jest jednak jasne, w jaki sposób Corbyn miałby przeforsować wotum nieufności, ponieważ gabinet May jest chroniony przez 12 miesięcy po wygraniu głosowania w sprawie wotum i, teoretycznie, opozycja nie może podjąć kolejnej próby zmiany lidera torysów.