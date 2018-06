Premier starł się z najbogatszym Gruzinem i złożył dymisję

Ile kosztują loty, co warto zjeść na miejscu. Zaplanuj wyjazd do Gruzji

Video: TVN24 BiS

22.07 | Planujesz podróż do Gruzji? Jak wskazuje Jakub Porada, za przelot z Katowic do Kutaisi zapłacimy 388 złotych w dwie strony. Dodatkowo, na przejazd busem z lotniska do Tbilisi wydamy około 31 złotych. Tymczasem, jeżeli chcemy skorzystać z oferty biura podróży musimy liczyć się z wydatkiem rzędu 2799 złotych. Tyle kosztuje bowiem ośmiodniowa wycieczka do Gruzji. Na miejscu ze specjałów lokalnej kuchni, warto spróbować chinkali, czyli małe pierożki nadziewane mięsnym farszem. Materiał z cyklu "Pokaż nam świat" w TVN24 BiS

