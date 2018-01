Jak cytuje "Politico", Bojko Borisow powiedział, że on i przewodniczący Rady Europejskiej - który należy do tej samej politycznej rodziny, centroprawicowej Europejskiej Partii Ludowej - są przyjaciółmi, ale jak miał podkreślić, "musimy pozostać neutralni, bezstronni". Inauguracja unijnej prezydencji. Tusk przemawiał po bułgarsku Władze Bułgarii... czytaj dalej »

"Politico" zaznacza, że dwaj bułgarscy przedstawiciele potwierdzili portalowi, iż Borysow - mówiąc "my" - odnosił się do rotacyjnej prezydencji w Unii Europejskiej, którą właśnie przejęła Bułgaria, i funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej.

Portal przypomniał następnie słowa Donalda Tuska, jakie opublikowane zostały w opublikowanym w środę jego wywiadzie dla "Tygodnika Powszechnego".

"Nie mam żadnych wątpliwości, że dla PiS jednym z celów jest uwolnienie polityki polskiej od ciężaru, jakim jest UE z jej ograniczeniami. Nie mamy więc do czynienia ze sporem o to, jaka ma być Europa, tylko ze sporem o to, czy Polska ma być dalej jej częścią" - mówił w nim były premier. Premier Bułgarii o Polsce: jeśli będziemy musieli głosować, czekają nas bezsenne noce Premier Bułgarii... czytaj dalej »

Donald Tusk podkreślał także, że uruchomienie przez Brukselę artykułu 7 traktatu unijnego to "smutny dzień dla wszystkich, którzy z obecnością i silną pozycją Polski w UE wiązali nadzieje".

Tymczasem Bojko Borisow stwierdził, że "praworządność powinna być mierzona jasnymi wskaźnikami". Według bułgarskiego dyplomaty, na którego powołuje się "Politico", słowa premiera nie oznaczają, że Bułgaria mogłaby zawetować jakąkolwiek decyzję dotyczącą Polski.

Borisow skomentował te doniesienia wieczorem na Twitterze. ""Nie komentowałem ani nie kwestionowałem bezstronności i neutralności przewodniczącego Rady Europejskiej Tuska. Nigdy bym tego nie zrobił. Mówiłem o potrzebie tego, abyśmy jako prezydencja Rady pozostali bezstronni i neutralni w postępowaniu w sprawie procedury z art. 7 (traktatu UE) wobec Polski" - napisał premier Bułgarii.

I did not comment or question @eucopresident Tusk\\\\\\\\\'s impartiality and neutrality. I never would.

I spoke of the need for us as the Council Presidency to remain impartial and neutral in the handling of Poland\\\\\\\\\'s Article 7 procedure.

Full record: https://t.co/WMZEQN9dV7

— Boyko Borissov (@BoykoBorissov) 12 stycznia 2018