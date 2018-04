Rosja zgodziła się wydłużyć zezwolenia na przeloty nad swoim terytorium amerykańskim samolotom pasażerskim - poinformował Departament Stanu. Pozwolenia obowiązują na pół roku. Udało się je uzgodnić kilka godzin przed tym, jak poprzednie straciłyby ważność, a wiele lotów z USA do Azji zostałoby sparaliżowanych.

Wydłużone pozwolenia dotyczą trzech korytarzy powietrznych. Departament Stanu USA nie sprecyzował jakich.

Delikatna kwestia przelotów

USA zdecydują "w najbliższej przyszłości" w sprawie kolejnych sankcji wobec Rosji Stany Zjednoczone... czytaj dalej » Rosyjskie zgody na przeloty mają duże znaczenie dla wielu linii lotniczych, ze względu na rozległość i położenie tego kraju. Optymalne trasy dla lotów bezpośrednich z Europy i wschodniego wybrzeża USA (Nowy Jork, Waszyngton) do Dalekiej Azji wiodą nad rosyjskim terytorium. Bez zgody Rosjan na przeloty nad ich krajem część z nich musiałaby zostać cofnięta.



Po gwałtownym pogorszeniu się relacji Zachodu z Rosją po inwazji na Krym w 2014 roku przedłużanie zgód na przeloty stało się przedmiotem trudnych negocjacji. Już kilka razy pojawiały się groźby, iż Moskwa nie da na to pozwoleń. Dotychczas to się jednak nie stało. Rosyjskie linie lotnicze również potrzebują zgód na przeloty nad Europą czy USA.



Moskwa może jednak utrudniać życie zachodnich linii lotniczych wyznaczając nieoptymalne dla nich korytarze powietrzne. Dodatkowo oddzielnie negocjuje się zgody dla lotów pasażerskich i towarowych. We wtorek Rosjanie wydłużyli te drugie w odniesieniu do europejskich linii lotniczych, ale tylko do 20 kwietnia a potem sugerują przydział innych tras niż dotychczas.