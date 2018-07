Unia ogłasza dodatkową pomoc dla Szwecji ogarniętej pożarami

To jest solidarność w działaniu. To jest to, czego oczekują nasi obywatele - oświadczył komisarz do spraw pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego Christos Stylianides. Komisja Europejska ogłosiła w sobotę, że zapewni Szwecji dodatkową pomoc w walce z szalejącymi tam pożarami, które trawią setki hektarów lasów.