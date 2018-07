"Moja żona... Nie wiem, co się z nią stało. Mogła zginąć tutaj"

Mati wygląda jak Pompeje, wszędzie popioły i dymiące zgliszcza. Obraz nędzy i rozpaczy - relacjonował Paweł Gmoch, Polak od wielu lat mieszkający w Grecji. Ludzie będący w miasteczku, kiedy przeszedł przez nie żywioł, opisują swoje dramatyczne przeżycia. - Wziąłem moje dziecko i zacząłem biec w stronę morza. Moja żona... Nie wiem, co się z nią stało. Nie odwracałem się, gdy biegłem - opowiadał jeden z nich.

Ogień przetoczył się przez Mati niedaleko Aten we wtorek. Pożar był nagły, niespodziewany i gwałtowny, podsycany silnym wiatrem. Dodatkowo drogą przez miasteczko uciekały przed innym dużym pożarem setki osób. Razem doprowadziło to do największej tragedii tego rodzaju w Grecji od lat.

Większość pożarów opanowana, ale ofiar może przybywać Jak poinformował... czytaj dalej » Według wstępnych informacji w miasteczku mogło zginąć kilkadziesiąt osób. W całym kraju w najnowszej fali pożarów życie straciło już co najmniej 79 osób, a 187 zostało rannych.

Miasteczko strawione przez ogień

Mati było popularnym kurortem dla mieszkańców pobliskich Aten, uciekających od spiekoty w mieście. - Z tysiąca domów w Mati wszystkie zostały dotknięte. Oceniam, że jakieś 90 procent jest całkowicie zniszczone. Piękny sosnowy las przestał istnieć - opowiadał w TVN24 Paweł Gmoch, syn znanego trenera Jacka Gmocha, od wielu lat mieszkający w Grecji.

- Drewniane słupy elektryczne, które teraz wiszą tylko na kablach, stopiona sygnalizacja świetlna. Mati wygląda jak Pompeje. Wszędzie popioły i dymiące zgliszcza. Obraz nędzy i rozpaczy - podkreślił.

Uciekł z dzieckiem, stracił żonę

Swoje tragiczne przeżycia opisał dziennikarzom Panagiotis Dagalos, Grek mieszkający w Mati. - To wszystko działo się bardzo szybko. Byliśmy tutaj, pakowaliśmy rzeczy. Te wszystkie samochody tutaj stały - opisywał. Cała uliczka była pełna pojazdów, do których próbowały się załadować rodziny, aby uciec przed ogniem. Pożar nadszedł jednak bardzo gwałtownie i zaskoczył wszystkich.

Potężne pożary w Grecji. Polskie biura podróży monitorują sytuację Z informacji... czytaj dalej » - Wziąłem moje dziecko i zacząłem biec w stronę morza. Moja żona... Nie wiem, co się stało. Mogła zginąć tutaj. Nie odwracałem się, gdy biegłem - mówił dziennikarzom mężczyzna, stojąc przy wypalonym wraku samochodu. - Choć było ciemno, to znałem kierunek. Dzień wcześniej pływaliśmy na plaży, więc wiedziałem, gdzie uciekać - wyjaśniał.

- To była naprawdę okropna sytuacja. Wszędzie było dużo dymu i mnóstwo popiołu w powietrzu. Musieliśmy uciekać z hotelu - wspominał fiński turysta Jaakob Makinen, który w Mati był z synem. - Pobiegliśmy na plażę i biegliśmy wzdłuż brzegu, aż dotarł do nas ogień. Byliśmy w pułapce. Musieliśmy wejść do wody i zacząć nurkować, by nie spaliło nam głów i włosów - relacjonował.

Finowie stali w wodzie przez kilka godzin. W tym czasie ogień osłabł i ratownicy kazali im przejść do pobliskiego hotelu.

400 ewakuowanych Polaków

Polscy strażacy pomogą Grekom. Uruchomiono europejski mechanizm ochrony ludności Szef MSWiA... czytaj dalej » Według greckich władz sytuacja już się ustabilizowała. Wszystkie pożary miały zostać opanowane. W miejscowości Mati zginęło dwoje polskich turystów, matka z synem. Artur Lompard, dyrektor biura rzecznika prasowego MSZ zapewniał w TVN24, że pozostali Polacy wypoczywający w tym regionie są bezpieczni.

- W tej chwili mowa o ponad 400 osobach, głównie z jednego biura podróży - wyjaśniał.

- Greckie służby informują nas, że pożary już wygasają. Część z tych 400 osób zdecydowała się na powrót do kraju. Organizowane są już transporty - mówił Lompart. Dodał, że w całej Grecji przebywa obecnie kilkadziesiąt tysięcy Polaków, jednak zdecydowana większość w innych regionach niż tych, w których doszło do ostatnich tragicznych pożarów.

"Wielu Polaków dzwoni do ambasady"

Przedstawiciel MSZ dodał, że na stronie ambasady w Atenach znajduje się informacja na temat pożarów i numer na infolinię, za pośrednictwem której można uzyskać wiadomości w sprawie sytuacji w Grecji. - Wielu Polaków dzwoni do ambasady, głównie dowiadując się o najbliższych - mówił. Zaapelował też o sprawdzanie na stronie MSZ informacji o sytuacji w kraju, do którego planujemy jechać na wakacje.

