"Widziałam zwłoki, spalone samochody". Ogień szaleje w Grecji, ponad 20 osób nie żyje

Co najmniej 20 osób straciło życie w pożarach lasów, które szaleją na wschód i na zachód od Aten - powiedział we wtorek w nocy w greckiej telewizji rzecznik rządu Grecji, Dimitris Canakopulos. Dodał, że ponad 100 osób - 88 dorosłych i 16 dzieci - trafiło do szpitala. Stan niektórych z nich jest ciężki.