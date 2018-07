Uciekali przed ogniem, zginęli razem, skuleni. 26 ciał znaleziono w jednym miejscu

Video: Reuters

"Mogli być przyjaciółmi, krewnymi albo rodziną która...

24.07 | Jak podał we wtorek burmistrz - położonego na wschód od Aten - miasta Rafina, co najmniej 60 osób zginęło, a 156 zostało rannych na skutek szalejących pożarów. Ocaleni opowiadają o dramacie ucieczki przed płomieniami, relacjonują, jaki widok zastali po przejściu żywiołu. W nadmorskim kurorcie Mati znaleziono 26 ciał, prawdopodobnie rodzin, które próbowały uciec z płonącego budynku do morza.

