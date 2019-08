Syberyjskie lasy w ogniu. Płonie obszar wielkości Belgii

19.07 | 33 osoby zginęły, 35 osób odniosło obrażenia, a stan dziesięciu z nich lekarze określają jako krytyczny. Policja podaje, że wiele osób zginęło w wyniku zatrucia tlenkiem węgla. To najtragiczniejszy w skutkach pożar w Japonii od 2001 roku, kiedy w tokijskiej dzielnicy rozrywki Kabukicho ogień pochłonął 44 ofiary śmiertelne.

Pożary w środkowej Portugalii. Ewakuowano ludzi wypoczywających na plażach i mieszkańców kilku miejscowości. Rannych zostało co najmniej 30 osób, w tym ośmiu strażaków.

28.07 | Ponad 200 strażaków oraz 50 żołnierzy chorwackiej armii walczyło z pożarami, jakie objęły tereny na południe od portowego miasta Szybenik - podała agencja prasowa Hina. Żołnierze zostali włączeni do akcji po tym, gdy z powodu zmroku wycofano helikopter.

W dolnośląskich lasach, ale nie tylko tam, jest wyjątkowo sucho, a to oznacza, że będąc w lesie, trzeba się zachowywać wyjątkowo ostrożnie. Zagrożenie pożarowe jest naprawdę poważne. Nie wolno w lasach palić ogniska, papierosów, ani wyrzucać niedopałków.

W najbliższym czasie nie uda się ograniczyć pożarów - przyznało rosyjskie Ministerstwo do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych, informując o działaniach służb walczących z rozprzestrzeniającym się ogniem na Syberii. Płoną tam prawie trzy miliony hektarów lasów. To obszar dorównujący powierzchni Belgii. Prokuratura ma zbadać, czy nie doszło do podpalenia.