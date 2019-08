Setki nowych ognisk pożaru w Amazonii. Wojsko mówi o gotowości żołnierzy, planów nie ujawnia

Foto: PAP/EPA/JOEDSON ALVES Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Płuca ziemi" w ogniu. Bolsonaro: pożary mogły wywołać...

Las deszczowy Amazonii stanął w płomieniach. Dym z pożarów rozciąga się niemal nad połową Brazylii i dociera już nawet do Peru i Boliwii. Jeśli spłonie jeszcze dziesięć procent lasu, to straci on możliwość samoregeneracji. Przyczyną pożarów najprawdopodobniej jest chęć oczyszczenia ziemi pod hodowlę bydła, ale prezydent Jair Bolsonaro za pożary wini ekologów. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

