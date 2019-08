Brazylia jednak przyjmie pomoc. "Zarządzanie tymi funduszami leży w naszym zakresie"

Video: Mateusz Kudła / Fakty po południu

Żołnierze i zwykli ludzie walczą z pożarami w Amazonii....

Brazylijskie wojsko zostało zmobilizowane do walki z pożarami w Puszczy Amazońskiej. W Boliwii do walki z żywiołem stanęli także cywile. Do modlitwy w intencji płonącej Amazonii wezwał papież Franciszek, zwracając się do tysięcy osób zgromadzonych na Placu Świętego Piotra.

