"Prezydent Bolsonaro postanowił nie dotrzymywać obietnic dotyczących klimatu"

Foto: PAP/EPA/ROGERIO FLORENTINO Video: Marcin Masewicz / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Puszcza amazońska znika w zastraszającym tempie

Puszcza Amazońska produkuje 20 procent tlenu na ziemi i pochłania co roku 2 miliardy ton dwutlenku węgla. Niestety, puszcza znika w przerażającym tempie. Średnio codziennie znika powierzchnia porównywalna z powierzchnią Manhattanu. To w ogromnej mierze efekt władzy nowego prezydenta Brazylii Jaira Bolsonaro. Obiecywał on, że pomoże rolnictwu i górnictwu w ekspansji na terenach chronionych. Między innymi chodzi właśnie o tak zwane "płuca ziemi". Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

