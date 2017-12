Video: 2017 Cable News Network All Right Reserved

W gigantycznym pożarze spłonęło kilkanaście mieszkań....

Zabawkowy samochodzik podłączony do ładowarki przyczyną pożaru, który zniszczył kilkanaście mieszkań i pozbawił dachu nad głową 26 osób. Do zdarzenia doszło w Boże Narodzenie w Luizjanie. Jak ustalili śledczy, pożar wybuchł w jednej z sypialni budynku. Na łóżku leżał tam zdalnie sterowany samochód podłączony do ładowarki. Baterie w zabawce nagrzały się, zapaliła się pościel, a potem płomienie rozprzestrzeniły się na kolejne pomieszczenia i kilkanaście mieszkań. Zagrożony był też sąsiedni budynek, ale strażakom ostatecznie udało się ochronić go przed pożarem. Na szczęście nikt nie zginął i nie został ranny.

