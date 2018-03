25.03 | Cztery osoby zginęły w niedzielę w pożarze, który wybuchł w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie na Syberii Zachodniej - informują rosyjskie media. Ofiary to kobieta i troje dzieci.

Tragiczny pożar w centrum handlowym. Większość ofiar to dzieci

Tragiczny pożar w centrum handlowym. Większość ofiar to dzieci

27.03 | Ogień i dym rozprzestrzeniały się błyskawicznie, w ciągu sekund wypełniając duże pomieszczenia pełne ludzi. Kamery monitoringu nagrały to co działo się podczas pożaru w rosyjskim centrum handlowym w Kemerowie. Władimir Putin nazwał śmierć 64 osób wynikiem "kryminalnych zaniedbań".

Foto: PAP/EPA/MAXIM SHIPENKOV Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

27.03 | Krewni ofiar niedzielnego tragicznego pożaru w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie, na Syberii Zachodniej, poinformowali we wtorek, że w pożarze zginęło 41 dzieci. Takie dane zawiera lista ofiar sporządzona przez sztab społeczny utworzony przez rodziny.

27.03 | Krewni ofiar niedzielnego tragicznego pożaru w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie, na Syberii Zachodniej, poinformowali we wtorek, że w pożarze zginęło 41 dzieci. Takie dane zawiera lista ofiar sporządzona przez sztab społeczny utworzony przez rodziny.

27.03 | Krewni ofiar niedzielnego tragicznego pożaru w centrum handlowo-rozrywkowym w Kemerowie, na Syberii Zachodniej, poinformowali we wtorek, że w pożarze zginęło 41 dzieci. Takie dane zawiera lista ofiar sporządzona przez sztab społeczny utworzony przez rodziny.

27.03 | Władze Kemerowa ogłosiły we wtorek listę ofiar śmiertelnych niedzielnego pożaru w centrum handlowym Zimowa Wiśnia. Zginęły 64 osoby; wśród 23 osób, których tożsamość ustalono, jest 13 dzieci. Na liście 38 osób zaginionych jest aż 26 nastolatków w wieku poniżej 18 lat.

28.03 | Według oficjalnych danych w pożarze w centrum "Zimowa Wiśnia" zginęły 64 osoby, w tym ponad 40 dzieci. To najtragiczniejszy pożar w Rosji od 2009 roku, gdy ogień wywołany przez fajerwerki pochłonął ponad 150 ofiar śmiertelnych w klubie nocnym w Permie. Rosjanie gromadzą się na placach, zapalają znicze, składają kwiaty, wypuszczają białe balony. W Kemerowie mają miejsce pierwsze pogrzeby ofiar.

29.03 | Te dziewczynki były wszędzie. Gdybyśmy wiedzieli, że nie zobaczymy ich już więcej, kto by im pozwolił jechać? - mówią mieszkańcy niewielkiej wioski, z której sześć uczennic zginęło w pożarze centrum handlowego w Kemerowie. Do ich szkoły znoszone są kwiaty i słodycze.

Aman Tulejew, szef obwodu kemerowskiego w Rosji, gdzie doszło w niedzielę do tragicznego pożaru, może stracić posadę nie wcześniej niż za kilka miesięcy. Zastąpić go może urzędnik, którego niezależne media wiążą z biznesmenem zbliżonym do Kremla.