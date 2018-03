Pożar w Baku. 24 osoby nie żyją

Co najmniej 24 osoby poniosły śmierć w piątek rano w wyniku pożaru w centrum leczenia narkomanii w Baku - poinformowały resorty spraw wewnętrznych i ds. sytuacji nadzwyczajnych Azerbejdżanu.

Pożar hotelu w Pradze. Ofiary śmiertelne Co najmniej dwie... czytaj dalej »



Wcześniej azerbejdżańska agencja APA informowała o co najmniej 30 ofiarach śmiertelnych.



Według tej agencji ofiarami są głównie pacjenci, którzy byli przywiązani do łóżek. Uniemożliwiło im to ucieczkę.