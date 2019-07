Rosjanie zaprzeczają, by na podwodnej jednostce atomowej doszło do wybuchu

Ministerstwo obrony Rosji zaprzeczyło we wtorek wieczorem doniesieniom o tym, by na jednostce głębinowej o napędzie atomowym w Morzu Barentsa, gdzie w pożarze zginęło 14 marynarzy, doszło do eksplozji gazu. Władze norweskiego urzędu do spraw bezpieczeństwa nuklearnego przekazały, że informację o wybuchu otrzymały od strony rosyjskiej. Dodały, że "nie stwierdzono zbyt wysokiego poziomu promieniowania na tym obszarze".

We wtorek rosyjski resort obrony poinformował, że 14 marynarzy zginęło w wyniku pożaru na głębinowej jednostce badawczej w morzu Berentsa, należącej do marynarki wojennej Rosji. Do pożaru doszło w poniedziałek 1 lipca.

Pożar na rosyjskiej jednostce głębinowej, nie żyje 14 marynarzy. Media: to może być okręt atomowy Czternastu... czytaj dalej » Wśród ofiar śmiertelnych jest siedmiu oficerów w stopniu kapitana I rangi [odpowiednik komandora - przyp. red.], o czym mówił na spotkaniu z ministrem obrony Siergiejem Szojgu prezydent Rosji Władimir Putin.

- To wielka strata dla floty i całej armii - dodał rosyjski prezydent.

Nadal nie ma oficjalnych bliższych informacji o samej jednostce. Media przypuszczają, że mógł być to mały okręt podwodny AS-12 (Łoszarik), choć są także wersje, iż do pożaru doszło nie na samym AS-12, a na przenoszącym go innym okręcie podwodnym.

Media: oficerowie służyli w tajnej jednostce

Jednostka, na której doszło do pożaru, znajduje się obecnie w bazie marynarki wojennej w Siewieromorsku. W tym mieście, nad Morzem Barentsa, ulokowana jest baza rosyjskiej Floty Północnej.

Oglądaj Wideo: Google Earth Jednostka, na której doszło do pożaru, jest w bazie marynarki w Siewieromorsku

Przed kilkoma laty Pentagon oceniał, że AS-12 jest jednostką dywersyjną, która może być wykorzystywana do niszczenia infrastruktury podwodnej.

Według petersburskiego portalu Fontanka.ru oficerowie, którzy zginęli w katastrofie, służyli w tajnej jednostce w Petersburgu, która eksploatuje podwodne okręty głębinowe i podlega Głównemu Zarządowi Badań Głębinowych ministerstwa obrony Rosji. Nieoficjalnie zarząd ten nazywany jest "podwodnym wywiadem". Brak jednak oficjalnego potwierdzenia tych doniesień.

Rosja zaprzecza, by doszło do eksplozji gazu

We wtorek dyrektor norweskiego urzędu do spraw bezpieczeństwa nuklearnego (DSA) Peter Strand ujawnił, że strona rosyjska poinformowała jego urząd, iż na pokładzie okrętu podwodnego doszło do wybuchu gazu. Rosyjskie ministerstwo obrony zapewniło późnym wieczorem we wtorek, że nie zwracało się do strony norweskiej w tej sprawie. Zaprzeczyło także, by na jednostce doszło do eksplozji gazu.

- Sprawdzamy i nie stwierdzamy zbyt wysokiego poziomu promieniowania na tym obszarze - poinformował dyrektor DSA.

Oglądaj Wideo: tvn24.pl / Googe Maps Pożar rosyjskiej jednostki głębinowej miał miejsce na Morzu Barentsa