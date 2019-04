Notre Dame zabezpieczona. Nagranie z drona

16.04 | W poniedziałek straż pożarna około godziny 18.50 otrzymała zgłoszenie o płomieniach, które pojawiły się na dachu katedry Notre Dame. We wtorek przed godz. 4 nad ranem udało się go ugasić. Historyk sztuki z Zamku Królewskiego w Warszawie Mariusz Klarecki mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24, że "zostały uratowane rzeczy najcenniejsze". Wymienił między innymi relikwiarz drzewa Krzyża Świętego, który był obecny przy koronacji królów Polski, Koronę Cierniową, XVIII-wieczne organy i szklane witraże.

16.04 | Na pewno są starty większe niż nam się do tej pory wydaje - mówił we "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Mariusz Klarecki, historyk sztuki z Zamku Królewskiego w Warszawie oceniając pożar katedry Notre Dame w Paryżu, który wybuch w poniedziałek późnym popołudniem. Wewnątrz świątyni znajdowały się między innymi XVII-wieczne organy, dzwonnica, gotyckie rozety i witraże, relikwie Męki Pańskiej, a także relikwiarz drzewa Krzyża Świętego i Korona Cierniowa. Klarecki podkreślił, że "wielu elementów utraconych nie da się odtworzyć".

16.04 | - Jeżeli rzeczywiście konstrukcja, ten główny układ szkieletowy, jego elementy nośne, wpierające przetrwały, to odbudowa tego, co jest zniszczone powinna być względnie prosta - ocenił profesor Krzysztof Moraczewski z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

16.04 | Notre Dame to nasza historia, literatura, wyobraźnia. To centrum naszego życia - powiedział w poniedziałek późnym wieczorem prezydent Francji Emmanuel Macron. Zaznaczył, że zabytek zostanie odbudowany.

16.04 | Ocalało wszystko co znajdowało się w skarbcu katedry Notre Dame. Katedra dysponuje protokołem, który jest wprowadzany w przypadku pożaru. Najpierw informuje się straż pożarną, następnie ewakuuje turystów, a na końcu wynosi się najcenniejsze elementy i dzieła sztuki. W skarbcu znajdowała się między innymi korona cierniowa, święte gwoździe czy części świętego krzyża. Wszystkie uratowane przedmioty zostały przeniesione do budynku merostwa. Jeszcze dzisiaj wieczorem zostaną przewiezione do Luwru.

16.04 | Dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z poniedziałkowego pożaru w paryskiej katedrze Notre Dame zostaną przeniesione do pobliskiego muzeum w Luwrze - zapowiedział we wtorek minister kultury Francji Franck Riester. Dodał, że obrazów z katedry raczej nie uszkodził ogień, a dym.

16.04 | Zdjęcia strażaków myjących katedrę z lat 20. i 30. XX wieku. Paryska katedra Notre Dame to jeden z najbardziej znanych symboli francuskiej stolicy. Jej budowa trwała ponad 180 lat. Zachodnia fasada paryskiej Notre Dame należy do najpiękniejszych wśród wczesnogotyckich katedr dzięki idealnym proporcjom. Ukończoną w połowie XIV wieku gotycką świątynię każdego roku odwiedza około 14 milionów turystów. Słynna katedra podczas rewolucji francuskiej uległa zniszczeniom i splądrowaniu. W XIX wieku prace rekonstrukcyjne trwały 25 lat.

16.04 | Setki ludzi zebrały się we wtorek późnym wieczorem przed zniszczoną w pożarze paryską katedrą Notre Dame, by wziąć udział w kolejnym modlitewnym czuwaniu.

