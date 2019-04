Śledztwo w sprawie zniszczenia Notre Dame. Robotnicy przesłuchani

Paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry Notre Dame w Paryżu. W nocy z poniedziałku na wtorek przesłuchano robotników zaangażowanych w prace remontowe na dachu, gdzie prawdopodobnie zaprószono ogień.

CO WIEMY O POŻARZE DO TEJ PORY:

- sygnał o pojawieniu się ognia straż pożarna otrzymała o godzinie 18.50 w poniedziałek;

- w akcji uczestniczyło około 400 strażaków, którzy na wezwanie zareagowali po 6 minutach od zgłoszenia;

- w pierwszej kolejności służby skupiły się na zabezpieczeniu terenu otaczającego katedrę i zapewnieniu bezpieczeństwa turystom i mieszkańców okolicy;

- w kilka godzin ogień opanował dużą część świątyni, doprowadzając do zawalenia się 97-metrowej iglicy, spłonął także dach budynku;

ZOBACZ NAGRANIE UPADAJĄCEJ IGLICY i PŁONĄCEGO DACHU >>>



- wewnątrz katedry znajdowały się między innymi XVII-wieczne organy, dzwonnica, gotyckie rozety i witraże, relikwie Męki Pańskiej, a także relikwiarz drzewa Krzyża Świętego;

- z płonącej katedry udało się ocalić między innymi Koronę Cierniową;

- główna struktura katedry została uratowana i zachowana. Ocalono także jej dwie wieże;

- w czasie akcji ranny został jeden ze strażaków;

- rzecznik francuskiej straży pożarnej poinformował, że około godziny 3 nad ranem udało się opanować żywioł i ogień trawiący katedrę jest obecnie "pod kontrolą";

- po godzinie 4 rano we wtorek francuskie media, powołując się na straż pożarną, podały, że ogień został ugaszony;

- prezydent Emmanuel Macron ocenił, że "bitwa nie jest całkowicie wygrana", a "najbliższe godziny będą trudne", zapowiedział też odbudowę zabytku;

- paryska prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania zniszczenia katedry;

- w nocy z poniedziałku na wtorek przesłuchano robotników zaangażowanych w prace remontowe na dachu, gdzie prawdopodobnie doszło do zaprószenia ognia;

- uważana za najbogatszą w kręgach francuskiego biznesu rodzina Pinault ogłosiła, że przeznaczy 100 milionów euro na odbudowę zabytku. Henri Pinault stoi na czele grupy Kering, mającej pod sobą takie marki jak Gucci, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen czy Balenciaga.

Płonie katedra Notre Dame

Płonąca katedra. Zdjęcie udostępnione przez francuskie MSW

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Runeła iglica katedry

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie Katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame

Katedra Notre Dame w płomieniach

Płonie katedra Notre Dame

Płonie iglica katedry

Runeła iglica katedry

Ludzie obserwują pożar

Podczas pożaru zawalił się dach katedry Notre Dame

Paryżanie obserwują pożar katedry z mostów na Sekwanie

Płonie dach katedry

Ludzie modlą się

Po zmroku katedra wciąż płonie

Po zmroku katedra wciąż płonie

Po zmroku katedra wciąż płonie

Paryżanie obserwują pożar katedry

Paryżanie obserwują pożar katedry

Po zmroku katedra wciąż płonie

Paryżanie gromadzą się na ulicach

Paryżanie obserwują pożar katedry

Paryżanie obserwują pożar katedry

Strażacy wchodzą do katedry

Strażacy wchodzą do katedry

Strażacy wchodzą do katedry

Strażacy wchodzą do katedry

Strażacy wchodzą do katedry

Wnętrze katedry

Wnętrze katedry

Przed katedrą zgromadziły się tłumy

Emmanuel Macron odwiedził Notre Dame po pożarze

Prezydent Macron w katedrze

Zniszczony dach katedry

Prezydent Macron w katedrze

Wnętrze katedry

Wnętrze katedry

Strażacy dogaszają pożar













































































































We wtorek nad ranem francuskie media, powołując się na straż pożarną, poinformowały, że pożar zabytkowej katedry Notre Dame w Paryżu został ugaszony.

Macron: Katedra zostanie odbudowana. Zrobimy to wszyscy razem Notre Dame to... czytaj dalej » Śledczy w początkowej fazie dochodzenia prowadzonego w sprawie pożaru skoncentrowali się na prawdopodobnym zaprószeniu ognia w trakcie prac na dachu świątyni - podaje na swej stronie internetowej dziennik "Le Figaro", powołując się na źródła w prokuraturze.

Prokuratura w komunikacie podała, że robotnicy, którzy uczestniczyli w pracach konserwacyjnych w katedrze Notre Dame zostali już przesłuchani.

W oświadczeniu zaznaczono, że prawdopodobne zaprószenie ognia nastąpiło na rusztowaniach ustawionych na dachu katedry. Od ognia zajęła się cała, stumetrowa konstrukcja dachowa oraz krokwie. W wyniku pożaru zawaliła się katedralna iglica.

Pożar historycznego zabytku

Paryska straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze w poniedziałek o godzinie 18.50. Nieco ponad pięć minut później służby ruszyły do akcji. Z ogniem walczyło około 400 strażaków. Uratowano główną strukturę katedry, a także jej dwie wieże.

Pożar w katedrze Notre Dame, która - jak podkreślił w swym wystąpieniu na dziedzińcu przed katedrą prezydent Francji Emmanuel Macron - jest "miejscem, gdzie przeżywaliśmy wszystkie nasze największe momenty, nasze epidemie, nasze wojny, nasz czas wyzwolenia". Prezydent zadeklarował, że zabytek zostanie odbudowany.

W Notre Dame trwały prace remontowe. Renowacji podlegać miała między innymi iglica. Prace te wymagały ogromnego rusztowania, ponieważ konstrukcja wznosi się do 100 metrów wysokości. Strażacy podali, że pożar może mieć "potencjalnie związek" z pracami renowacyjnymi.

