Pracownicy firmy remontowej palili na dachu Notre Dame





»

Przedstawiciel firmy odpowiedzialnej za przygotowanie rusztowania pod remont Notre Dame przyznał, że jej pracownicy palili papierosy na dachu katedry. Jednocześnie wykluczył możliwość, że do zaprószenia ognia doszło na skutek jednego z niedopałków.

POŻAR NOTRE DAME. CZYTAJ WIĘCEJ >>>

Rzecznik prasowy rodzinnej firmy Le Bras Freres, Marc Eskenazi, potwierdzając informacje tygodnika "Le Canard enchaine", powiedział reporterom agencji Reutera, że o incydentach z paleniem papierosów wie policja.

"Notre Dame potrzebuje dachu, my też potrzebujemy dachu" Kilkadziesiąt... czytaj dalej » Pracownicy zatrudnieni do postawienia rusztowania na czas remontu Notre Dame zeznali policji, że "czasami" tam palili, choć wiedzieli, że łamią w ten sposób zakaz.

- Potępiamy takie zachowanie, ale do powstania ognia doszło wewnątrz budynku, więc dla firmy Le Bras nie ma takiej hipotezy (przyczyny wybuchu pożaru - red.). To nie papieros był powodem zaprószenia ognia w Notre Dame – stwierdził Marc Eskenazi.

Francuski tygodnik, który ujawnił incydenty związane z paleniem papierosów na dachu katedry informuje, że na miejscu pożaru znaleziono siedem niedopałków.

Eskenazi stwierdził tymczasem, że to niemożliwe, by pożar spowodował niedopałek papierosa - pisze Reuters. Zdaniem rzecznika firmy, to bardzo wątpliwe, by w miejscu pożaru udało się znaleźć ich pozostałości.

- Jeżeli niedopałki przetrwały to piekło, nie mam pojęcia, z jakiego materiału zostały stworzone - powiedział Eskenazi.

Firma nie uznaje też możliwości powstania pożaru w efekcie spięcia w czasie pracy jednej z uruchomionych przez nią dwóch wind. - Podłączenie ich było przeprowadzone perfekcyjnie - przekonywał w rozmowie z Reutersem przedstawiciel Le Bras Freres. Zaznaczył, że windy znajdowały się na zewnątrz katedry, w odległości 45 i 65 metrów od podstawy iglicy odłączono je od zasilania o godz. 17.50 w poniedziałek 15 kwietnia, a więc kilkadziesiąt minut przed wybuchem pożaru. Ogień - jak wstępnie ustalili śledczy - pojawił się zaś w okolicach podstawy iglicy.

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonąca katedra. Zdjęcie udostępnione przez francuskie MSW Fot. Ministère de l'Intérieur

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Runeła iglica katedry Fot. Geoffroy VAN DER HASSELT / AFP / EastNews

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie Katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon / PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. Ian Langsdon PAP / EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Katedra Notre Dame w płomieniach Fot. Reuters

Płonie katedra Notre Dame Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie katedra Notre Dame Fot. BENOIT MOSER / BSPP / PAP / EPA

Płonie iglica katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Runeła iglica katedry Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Ludzie obserwują pożar Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Podczas pożaru zawalił się dach katedry Notre Dame Fot. PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry z mostów na Sekwanie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Płonie dach katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Ludzie modlą się Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Notre Dame przetrwała pożar, choć dachu, iglicy i wnętrza katedry uratować się nie udało. Fot. Michel Stoupak/NurPhoto/Getty Images

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. IAN LANGSDON /PAP/EPA

Po zmroku katedra wciąż płonie Fot. Ian Langsdon/PAP/EPA

Paryżanie gromadzą się na ulicach Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Paryżanie obserwują pożar katedry Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Strażacy wchodzą do katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Przed katedrą zgromadziły się tłumy Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Emmanuel Macron odwiedził Notre Dame po pożarze Fot. PAP/EPA/YOAN VALAT

Prezydent Macron w katedrze Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Zniszczony dach katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Prezydent Macron w katedrze Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat / PAP / EPA

Wnętrze katedry Fot. Yoan Valat/PAP/EPA

Strażacy dogaszają pożar Fot. JULIEN DE ROSA/PAP/EPA















































































































Pożar katedry Notre Dame

W pożarze katedry Notre Dame, do którego doszło 15 kwietnia zniszczeniu uległ dach, iglica oraz część stropu. Uszkodzone zostało też drewniane wnętrze.

Rzecznik katedry Andre Finot powiedział, że w ogniu stanęło całe drewniane wnętrze katedry, które powstało w XVIII wieku.

Według telewizji France 24, niemal wszystko, co było do uratowania, zostało wyniesione z płonącego kościoła. Rektor katedry wymienił najsłynniejsze przechowywane w Notre Dame relikwie, w tym koronę Cierniową Chrystusa - jedną z najważniejszych relikwii całego chrześcijaństwa, odnalezioną według legendy przez matkę cesarza Konstantyna, św. Helenę, i w V wieku czczoną w Jerozolimie.

Korona do Francji trafiła w XIII wieku. Uratowano też tunikę św. Ludwika.

Źródło: Reuters PAP Pożar katedry Notre Dame Pożar Notre Dame » Oglądaj Bezdomni i ich opiekunowie protestowali w okolicach katedry... Video: ENEX Bezdomni i ich opiekunowie protestowali w okolicach katedry...22.04.| Kilkadziesiąt osób z francuskich organizacji zajmujących się bezdomnymi demonstrowało w poniedziałek przed zniszczoną w pożarze katedrą Notre Dame w Paryżu, apelując o pamięć o najuboższych. Video: ENEX Bezdomni i ich opiekunowie protestowali w okolicach katedry...22.04.| Kilkadziesiąt osób z francuskich organizacji zajmujących się bezdomnymi demonstrowało w poniedziałek przed zniszczoną w pożarze katedrą Notre Dame w Paryżu, apelując o pamięć o najuboższych. zobacz więcej wideo »

Bezdomni i ich opiekunowie protestowali w okolicach katedry... Pożar katedry Notre Dame. Są nieoficjalne informacje o... Video: Fakty w Południe Pożar katedry Notre Dame. Są nieoficjalne informacje o...Zwarcie w instalacji elektrycznej było prawdopodobną przyczyną pożaru w Katedrze Notre Dame. To nieoficjalne informacje. Na oficjalny raport trzeba będzie poczekać. Służby nie są jeszcze w stanie dokładnie zbadać obiektu. Nie są też w stanie jeszcze dokładnie oszacować strat. Wiadomo, że będą liczone w setkach milionów euro. Na odbudowę już zebrano blisko miliard. Video: Fakty w Południe Pożar katedry Notre Dame. Są nieoficjalne informacje o...Zwarcie w instalacji elektrycznej było prawdopodobną przyczyną pożaru w Katedrze Notre Dame. To nieoficjalne informacje. Na oficjalny raport trzeba będzie poczekać. Służby nie są jeszcze w stanie dokładnie zbadać obiektu. Nie są też w stanie jeszcze dokładnie oszacować strat. Wiadomo, że będą liczone w setkach milionów euro. Na odbudowę już zebrano blisko miliard. zobacz więcej wideo »

Pożar katedry Notre Dame. Są nieoficjalne informacje o... Zabrzmiał Dzwon Zygmunt. Na znak solidarności z Notre Dame Video: tvn24 Zabrzmiał Dzwon Zygmunt. Na znak solidarności z Notre Dame17.04 | W środę o godzinie 18.50 zabił dzwon Zygmunt w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Zabrzmiał o symbolicznej porze, godzinie wybuchu pożaru w Notre Dame. Na znak solidarności z Francuzami i Kościołem paryskim po pożarze katedry Notre Dame. Video: tvn24 Zabrzmiał Dzwon Zygmunt. Na znak solidarności z Notre Dame17.04 | W środę o godzinie 18.50 zabił dzwon Zygmunt w Katedrze Wawelskiej w Krakowie. Zabrzmiał o symbolicznej porze, godzinie wybuchu pożaru w Notre Dame. Na znak solidarności z Francuzami i Kościołem paryskim po pożarze katedry Notre Dame. zobacz więcej wideo »

Zabrzmiał Dzwon Zygmunt. Na znak solidarności z Notre Dame Notre Dame do odbudowania w ciągu 5 lat? Tak obiecuje Macron Video: Fakty TVN Notre Dame do odbudowania w ciągu 5 lat? Tak obiecuje MacronWnętrze Notre Dame wygląda jak gruzowisko. W ciągu pięciu lat paryska archikatedra ma być odrestaurowana. Szybką odbudowę obiecuje prezydent Emmanuel Macron, a pokaźne fundusze oferują biznesmeni, firmy i miasta. Paryscy strażacy to bohaterowie - gdyby nie ich sprawne działania, cała katedra mogłaby się zawalić. Video: Fakty TVN Notre Dame do odbudowania w ciągu 5 lat? Tak obiecuje MacronWnętrze Notre Dame wygląda jak gruzowisko. W ciągu pięciu lat paryska archikatedra ma być odrestaurowana. Szybką odbudowę obiecuje prezydent Emmanuel Macron, a pokaźne fundusze oferują biznesmeni, firmy i miasta. Paryscy strażacy to bohaterowie - gdyby nie ich sprawne działania, cała katedra mogłaby się zawalić. zobacz więcej wideo »

Notre Dame do odbudowania w ciągu 5 lat? Tak obiecuje Macron Norte Dame po pożarze. Zdjęcia z drona Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Norte Dame po pożarze. Zdjęcia z drona17.04 | Skalę zniszczeń, jakie dotknęły katedrę Notre Dame w poniedziałkowym pożarze, widać wyraźnie na opublikowanych dwie doby później zdjęciach z drona. Video: [Cable News Network Inc. All rights reserved 2019] Norte Dame po pożarze. Zdjęcia z drona17.04 | Skalę zniszczeń, jakie dotknęły katedrę Notre Dame w poniedziałkowym pożarze, widać wyraźnie na opublikowanych dwie doby później zdjęciach z drona. zobacz więcej wideo »

Norte Dame po pożarze. Zdjęcia z drona Odnaleziono relikwiarz w kształcie koguta z iglicy Video: 2019 Cable New Network All Rights Reserved Odnaleziono relikwiarz w kształcie koguta z iglicy17.04 | Odnaleziono relikwiarz w kształcie koguta z zawalonej iglicy katedry Notre Dame. Wewnątrz spatynowanego miedzianego koguta, symbolu zaparcia się św. Piotra, ocalały relikwie patronki Paryża św. Genowefy, patrona Francji św. Dionizego i fragment korony z cierni. Video: 2019 Cable New Network All Rights Reserved Odnaleziono relikwiarz w kształcie koguta z iglicy17.04 | Odnaleziono relikwiarz w kształcie koguta z zawalonej iglicy katedry Notre Dame. Wewnątrz spatynowanego miedzianego koguta, symbolu zaparcia się św. Piotra, ocalały relikwie patronki Paryża św. Genowefy, patrona Francji św. Dionizego i fragment korony z cierni. zobacz więcej wideo »

Odnaleziono relikwiarz w kształcie koguta z iglicy Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame Video: Reuters Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame16.04 | Setki ludzi zebrały się we wtorek późnym wieczorem przed zniszczona w pożarze paryską katedrą Notre Dame, by wziąć udział w kolejnym modlitewnym czuwaniu. Video: Reuters Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame16.04 | Setki ludzi zebrały się we wtorek późnym wieczorem przed zniszczona w pożarze paryską katedrą Notre Dame, by wziąć udział w kolejnym modlitewnym czuwaniu. zobacz więcej wideo »

Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame Video: Reuters Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame16.04 | Setki ludzi zebrały się we wtorek późnym wieczorem przed zniszczoną w pożarze paryską katedrą Notre Dame, by wziąć udział w kolejnym modlitewnym czuwaniu. Video: Reuters Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame16.04 | Setki ludzi zebrały się we wtorek późnym wieczorem przed zniszczoną w pożarze paryską katedrą Notre Dame, by wziąć udział w kolejnym modlitewnym czuwaniu. zobacz więcej wideo »

Modlitewne czuwanie przed katedrą Notre Dame "Od władz Francji zależy, w jakim stopniu pomożemy w odbudowie... Video: tvn24 "Od władz Francji zależy, w jakim stopniu pomożemy w...16.04 | Zadeklarowałem prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi naszą pomoc przy odbudowie katedry Notre Dame; od decyzji władz francuskich będzie zależało to, w jakim stopniu będziemy mogli dopomóc w tej odbudowie – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. Video: tvn24 "Od władz Francji zależy, w jakim stopniu pomożemy w...16.04 | Zadeklarowałem prezydentowi Francji Emmanuelowi Macronowi naszą pomoc przy odbudowie katedry Notre Dame; od decyzji władz francuskich będzie zależało to, w jakim stopniu będziemy mogli dopomóc w tej odbudowie – oświadczył premier Mateusz Morawiecki. zobacz więcej wideo »

"Od władz Francji zależy, w jakim stopniu pomożemy w odbudowie... Na zdjęciach ze środka Notre Dame widać skalę katastrofy Video: Reuters Na zdjęciach ze środka Notre Dame widać skalę katastrofy16.04 | W poniedziałkowym pożarze katedry Notre Dame zniszczeniu uległ dach, iglica oraz część stropu. Uszkodzone zostało też drewniane wnętrze. Na zdjęciach ze środka katedry widać skalę katastrofy. Video: Reuters Na zdjęciach ze środka Notre Dame widać skalę katastrofy16.04 | W poniedziałkowym pożarze katedry Notre Dame zniszczeniu uległ dach, iglica oraz część stropu. Uszkodzone zostało też drewniane wnętrze. Na zdjęciach ze środka katedry widać skalę katastrofy. zobacz więcej wideo »

Na zdjęciach ze środka Notre Dame widać skalę katastrofy Zabiły dzwony Opactwa Westminsterskiego w Londynie Video: Reuters Zabiły dzwony Opactwa Westminsterskiego w Londynie16.04 | W ramach solidarności z Francuzami, w dobę od wybuchu pożaru w katedrze Notre Dame, zabiły dzwony londyńskiego Opactwa Westminsterskiego. Video: Reuters Zabiły dzwony Opactwa Westminsterskiego w Londynie16.04 | W ramach solidarności z Francuzami, w dobę od wybuchu pożaru w katedrze Notre Dame, zabiły dzwony londyńskiego Opactwa Westminsterskiego. zobacz więcej wideo »

Zabiły dzwony Opactwa Westminsterskiego w Londynie Walczyli o każdy centymetr katedry. Nowe nagranie z akcji... Video: ENEX Walczyli o każdy centymetr katedry. Nowe nagranie z akcji...16.04 | Około 400 strażaków przez wiele godzin walczyło z płomieniami, które ogarnęły w poniedziałek katedrę Notre Dame. Zawaliła się iglica i dach świątyni, udało im się jednak ocalić główną strukturę budowli, a także część najcenniejszych trzymanych w niej relikwii. We wtorek paryska straż pożarna opublikowała nagranie z tej dramatycznej akcji. Video: ENEX Walczyli o każdy centymetr katedry. Nowe nagranie z akcji...16.04 | Około 400 strażaków przez wiele godzin walczyło z płomieniami, które ogarnęły w poniedziałek katedrę Notre Dame. Zawaliła się iglica i dach świątyni, udało im się jednak ocalić główną strukturę budowli, a także część najcenniejszych trzymanych w niej relikwii. We wtorek paryska straż pożarna opublikowała nagranie z tej dramatycznej akcji. zobacz więcej wideo »

Walczyli o każdy centymetr katedry. Nowe nagranie z akcji... Notre Dame na archiwalnych zdjęciach z lat 20. i 30. XX wieku Video: Reuters Notre Dame na archiwalnych zdjęciach z lat 20. i 30. XX wieku16.04 | Zdjęcia strażaków myjących katedrę z lat 20. i 30. XX wieku. Paryska katedra Notre Dame to jeden z najbardziej znanych symboli francuskiej stolicy. Jej budowa trwała ponad 180 lat. Zachodnia fasada paryskiej Notre Dame należy do najpiękniejszych wśród wczesnogotyckich katedr dzięki idealnym proporcjom. Ukończoną w połowie XIV wieku gotycką świątynię każdego roku odwiedza około 14 milionów turystów. Słynna katedra podczas rewolucji francuskiej uległa zniszczeniom i splądrowaniu. W XIX wieku prace rekonstrukcyjne trwały 25 lat. Video: Reuters Notre Dame na archiwalnych zdjęciach z lat 20. i 30. XX wieku16.04 | Zdjęcia strażaków myjących katedrę z lat 20. i 30. XX wieku. Paryska katedra Notre Dame to jeden z najbardziej znanych symboli francuskiej stolicy. Jej budowa trwała ponad 180 lat. Zachodnia fasada paryskiej Notre Dame należy do najpiękniejszych wśród wczesnogotyckich katedr dzięki idealnym proporcjom. Ukończoną w połowie XIV wieku gotycką świątynię każdego roku odwiedza około 14 milionów turystów. Słynna katedra podczas rewolucji francuskiej uległa zniszczeniom i splądrowaniu. W XIX wieku prace rekonstrukcyjne trwały 25 lat. zobacz więcej wideo »

Notre Dame na archiwalnych zdjęciach z lat 20. i 30. XX wieku Minister kultury Francji: dzieła sztuki z Notre Dame zostaną... Video: Reuters, AP Minister kultury Francji: dzieła sztuki z Notre Dame zostaną...16.04 | Dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z poniedziałkowego pożaru w paryskiej katedrze Notre Dame zostaną przeniesione do pobliskiego muzeum w Luwrze - zapowiedział we wtorek minister kultury Francji Franck Riester. Dodał, że obrazów z katedry raczej nie uszkodził ogień, a dym. Video: Reuters, AP Minister kultury Francji: dzieła sztuki z Notre Dame zostaną...16.04 | Dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z poniedziałkowego pożaru w paryskiej katedrze Notre Dame zostaną przeniesione do pobliskiego muzeum w Luwrze - zapowiedział we wtorek minister kultury Francji Franck Riester. Dodał, że obrazów z katedry raczej nie uszkodził ogień, a dym. zobacz więcej wideo »

Minister kultury Francji: dzieła sztuki z Notre Dame zostaną... Wnętrze katedry Notre Dame po pożarze Wnętrze katedry Notre Dame po pożarze16.04 | W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku silny pożar wybuchł w słynnej paryskiej katedrze Notre Dame. Przez płomienie zawaliła się iglica i dach świątyni, strażakom udało się jednak ocalić główną struktura budowli, a także część najcenniejszych trzymanych w niej relikwii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę katedry. Wnętrze katedry Notre Dame po pożarze16.04 | W poniedziałek 15 kwietnia 2019 roku silny pożar wybuchł w słynnej paryskiej katedrze Notre Dame. Przez płomienie zawaliła się iglica i dach świątyni, strażakom udało się jednak ocalić główną struktura budowli, a także część najcenniejszych trzymanych w niej relikwii. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział odbudowę katedry. zobacz więcej wideo »

Wnętrze katedry Notre Dame po pożarze Ambasador Francji w Polsce o pożarze katedry Notre Dame Video: tvn24 Ambasador Francji w Polsce o pożarze katedry Notre Dame16.04 | - Wczoraj było osłupienie i ból - powiedział Ambasador Francji w Polsce o pożarze katedry Notre Dame. Zareagował cały świat, zareagowali Francuzi, zareagowali Polacy. Dla wszystkich jest to ogromna katastrofa - dodał. Video: tvn24 Ambasador Francji w Polsce o pożarze katedry Notre Dame16.04 | - Wczoraj było osłupienie i ból - powiedział Ambasador Francji w Polsce o pożarze katedry Notre Dame. Zareagował cały świat, zareagowali Francuzi, zareagowali Polacy. Dla wszystkich jest to ogromna katastrofa - dodał. zobacz więcej wideo »

Ambasador Francji w Polsce o pożarze katedry Notre Dame Reporter telewizji CNN opowiada o wnętrzu katedry Notre Dame Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Reporter telewizji CNN opowiada o wnętrzu katedry Notre Dame16.04 | Korona Cierniowa Chrystusa. Jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijańskich jest wśród przedmiotów ocalonych z pożaru katedry Notre Dame. O tym, co jeszcze było we wnętrzu świątyni opowiada reporter telewizji CNN. Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved] Reporter telewizji CNN opowiada o wnętrzu katedry Notre Dame16.04 | Korona Cierniowa Chrystusa. Jedna z najcenniejszych relikwii chrześcijańskich jest wśród przedmiotów ocalonych z pożaru katedry Notre Dame. O tym, co jeszcze było we wnętrzu świątyni opowiada reporter telewizji CNN. zobacz więcej wideo »

Reporter telewizji CNN opowiada o wnętrzu katedry Notre Dame Ocalało wszystko co było w skarbcu katedry Notre Dame Video: tvn24 Ocalało wszystko co było w skarbcu katedry Notre Dame16.04 | Ocalało wszystko co znajdowało się w skarbcu katedry Notre Dame. Katedra dysponuje protokołem, który jest wprowadzany w przypadku pożaru. Najpierw informuje się straż pożarną, następnie ewakuuje turystów, a na końcu wynosi się najcenniejsze elementy i dzieła sztuki. W skarbcu znajdowała się między innymi korona cierniowa, święte gwoździe czy części świętego krzyża. Wszystkie uratowane przedmioty zostały przeniesione do budynku merostwa. Jeszcze dzisiaj wieczorem zostaną przewiezione do Luwru. Video: tvn24 Ocalało wszystko co było w skarbcu katedry Notre Dame16.04 | Ocalało wszystko co znajdowało się w skarbcu katedry Notre Dame. Katedra dysponuje protokołem, który jest wprowadzany w przypadku pożaru. Najpierw informuje się straż pożarną, następnie ewakuuje turystów, a na końcu wynosi się najcenniejsze elementy i dzieła sztuki. W skarbcu znajdowała się między innymi korona cierniowa, święte gwoździe czy części świętego krzyża. Wszystkie uratowane przedmioty zostały przeniesione do budynku merostwa. Jeszcze dzisiaj wieczorem zostaną przewiezione do Luwru. zobacz więcej wideo »

Ocalało wszystko co było w skarbcu katedry Notre Dame Zniszczenia po pożarze katedry Notre Dame Video: Reuters Zniszczenia po pożarze katedry Notre Dame16.04 | Zniszczenia po pożarze katedry Notre Dame Video: Reuters Zniszczenia po pożarze katedry Notre Dame16.04 | Zniszczenia po pożarze katedry Notre Dame zobacz więcej wideo »

Zniszczenia po pożarze katedry Notre Dame Poranek po pożarze katedry Notre Dame Video: Reuters Poranek po pożarze katedry Notre Dame16.04 | Po godzinie 22 wiceminister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przyznawał, że "nie jest pewne", czy uda się ocalić katedrę. Po 23 szef paryskich strażaków Jean-Claude Gallet poinformował jednak, że "można uznać, że główna struktura została uratowana". Dodał, że wygląda na to, iż udało się zachować obie potężne wieże fasady. W czasie akcji ranny został jeden ze strażaków. Biskup Patrick Chauvet przekazał, że z płonącej katedry udało się ocalić Koronę Cierniową, jedną z najważniejszych relikwii chrześcijańskich, a także "niektóre kielichy". Usunięcie dużych obrazów okazało się niemożliwe. Video: Reuters Poranek po pożarze katedry Notre Dame16.04 | Po godzinie 22 wiceminister spraw wewnętrznych Laurent Nunez przyznawał, że "nie jest pewne", czy uda się ocalić katedrę. Po 23 szef paryskich strażaków Jean-Claude Gallet poinformował jednak, że "można uznać, że główna struktura została uratowana". Dodał, że wygląda na to, iż udało się zachować obie potężne wieże fasady. W czasie akcji ranny został jeden ze strażaków. Biskup Patrick Chauvet przekazał, że z płonącej katedry udało się ocalić Koronę Cierniową, jedną z najważniejszych relikwii chrześcijańskich, a także "niektóre kielichy". Usunięcie dużych obrazów okazało się niemożliwe. zobacz więcej wideo »

Poranek po pożarze katedry Notre Dame Wideo: ENEX Bezdomni i ich opiekunowie protestowali w okolicach katedry Notre Dame