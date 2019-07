Fińska prezydencja chce "mechanizmu, który powiąże fundusze unijne z przestrzeganiem praworządności"

Pozostałe informacje

Co najmniej trzech tureckich dyplomatów zginęło w środę w ataku, do jakiego doszło w stolicy kurdyjskiego regionu... czytaj dalej »

Komisja Europejska przechodzi do drugiego etapu procedury związanej z naruszeniem prawa przez Polskę - wynika z komunikatu,... czytaj dalej »

Mimo apelu Kijowa do rosyjskich władz, ukraińscy marynarze nie wyjdą na wolność. Sąd w Moskwie przedłużył w środę areszt 13 z... czytaj dalej »

"To stanowisko, z którego rzadko wychodzą kandydaci na kanclerza, częściej przyczynia się ono do końca kariery" - pisze... czytaj dalej »

12:44

Według najnowszych badań Goddard Institute for Space Studies, ośrodka NASA, okres od stycznia do czerwca 2019 roku to drugie... czytaj dalej »