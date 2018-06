Poślizg, lot i lądowanie na stacji benzynowej

Video: APTN

75-latek ugrzązł na moczarach. Poszukiwania trwały dobę

20.06 | Poszukiwania zaginionego starszego mężczyzny w Wielkiej Brytanii. 75-latek ugrzązł na mokradłach. Żeby go uratować, z czasem i błotem, walczyli ratownicy. Policji w szybkim dotarciu do mężczyzny pomagał dron. Akcja zakończyła się szczęśliwie. 75-latek został odnaleziony i uratowany. Akcja była trudna - sami ratownicy musieli uważać, by nie zatopić się w bagnistym terenie. Zaginiony mężczyzna to mieszkaniec wsi Brancaster w hrabstwie Norfolk. To tereny oddalone około 170 km na północ od Londynu. Emeryt razem z przyjaciółmi spacerował wcześniej po pobliskiej plaży. W pewnym momencie się od nich oddalił. Znajomi zgłosili zaginięcie policji. Ratownicy dotarli do mężczyzny dzień później. 75-latek ugrzązł w głębokim błocie. W stanie hipotermii został odwieziony do szpitala.

