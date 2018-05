Ambasador Haley chwali Izrael. "Żaden kraj nie działałby z większym umiarem"

Foto: Justin Lane / PAP/EPA Video: Justyna Zuber / Fakty o Świecie

Starcia w Strefie Gazy po decyzji Donalda Trumpa

Zdaniem Donalda Trumpa, przeniesienie amerykańskiej ambasady do Jerozolimy, to po prostu stwierdzenie faktu. Wcześniej Ameryka uznała miasto za stolicę Izraela. Problem w tym, że Jerozolimy jako stolicy nie uznaje większość państw świata. Palestyńczycy w jej wschodniej części widzą stolicę swojego przyszłego kraju. Reakcja była do przewidzenia. W Strefie Gazy doszło do starć. Jest ponad 50 ofiar śmiertelnych. Materiał Faktów o Świecie TVN24 BiS.

