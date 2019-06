Płacz dochodził z lasu. Pod liśćmi leżał noworodek w plastikowej torbie

Foto: [2019 Cable News Network All Right Reserved] Video: [2019 Cable News Network All Rights Reserved]

Dziecko porzucone w plastikowej torbie uratowane przez policję

26.06 | Płaczący noworodek znaleziony w nocy w mieście Forsyth w stanie Georgia. Takie nagranie z akcji z początku czerwca upublicznia tamtejsza policja, która szuka matki dziecka. Kobieta może usłyszeć zarzut porzucenia dziecka lub potraktowania go z okrucieństwem. Według lekarzy dziewczynkę porzucono kilka godzin po urodzeniu, w plastikowej torbie. Jeden z mieszkańców Forsyth wezwał do niej policję. Dziecko trafiło do szpitala i jest w dobrym stanie. Pracownicy oddziału nadali jej imię India.

