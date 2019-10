Wybory w Portugalii. Exit poll: zwycięstwo socjalistów, ale bez większości w parlamencie





»

W niedzielnych wyborach parlamentarnych w Portugalii zwyciężyła Partia Socjalistyczna premiera Antonia Costy - wynika z zaprezentowanego przez telewizję RTP badania exit poll, zrealizowanego przez Portugalski Uniwersytet Katolicki. Socjaliści uzyskali od 34 do 39 procent poparcia, wyprzedzając centroprawicową Partię Socjaldemokratyczną (PSD), którą poparło 27-31 procent wyborców.

Z badania exit poll wynika, że nowy rząd Partii Socjalistycznej nie miałby większościowego poparcia w jednoizbowym portugalskim parlamencie. Socjaliści mogą liczyć na 104-112 miejsc w 230-osobowej izbie.

Wybory w Portugalii. Według sondaży wygrają socjaliści Ostatnie sondaże... czytaj dalej » Z kolei kierowani przez Ruiego Rio socjaldemokraci mogą liczyć na 74-82 mandaty w jednoizbowym parlamencie - Zgromadzeniu Republiki.

Silna lewica w portugalskim parlamencie

Exit poll pokazuje, że nowy parlament Portugalii zdominują ugrupowania lewicowe, w tym partie radykalne, takie jak Blok Lewicy (BE), który będzie trzecią siłą polityczną izby. Z poparciem 9-12 proc. wyborców BE może liczyć na 19-23 mandaty.



Z kolei Jednościowy Sojusz Wyborczy (CDU), stanowiący blok wyborczy Portugalskiej Partii Komunistycznej (PCP) i Partii Ekologicznej "Zieloni" (PEV) zdobył 6-8 procent poparcia oraz 9-14 miejsc w parlamencie.



Zbliżony do siebie wynik uzyskała lewicowa partia Ludzie-Zwierzęta-Natura (PAN) oraz centroprawicowe Centrum Demokratyczno-Społeczne - Partia Ludowa (CDS-PP). Na każde z tych ugrupowań głosowało 3-5 procent wyborców. Wynik ten daje im od 4 do 6 miejsc w parlamencie.



Na mandaty w nowym parlamencie mogą liczyć również cztery ugrupowania, które dotychczas nie posiadały reprezentantów w izbie. Z poparciem 1-2 procent Inicjatywa Liberalna (IL) uzyska od 1 do 2 miejsc w Zgromadzeniu Republiki. Trzy inne ugrupowania: lewicowy Livre oraz centroprawicowe Chega i Alianca mogą zdobyć po jednym miejscu w izbie.