Rekordowa liczba ponad 2,2 miliona osób urodzonych w Portugalii mieszka poza granicami kraju. To ponad 20 procent ludności. Tylko w ciągu zaledwie dwóch ostatnich lat wyjechało z niego ponad 200 tysięcy obywateli.

Jak wyliczyły lokalne media na podstawie rządowych danych i statystyk Organizacji Narodów Zjednoczonych, nigdy wcześniej poza terytorium Portugalii nie mieszkało tak wiele osób urodzonych w tym kraju.

Kierunek: Unia

Większość z 2,26 mln osób urodzonych w Portugalii, które wyemigrowały - ponad 1,5 mln - mieszka obecnie w państwach Unii Europejskiej.

Najwięcej spośród portugalskich emigrantów - ponad 615 tys. - mieszka obecnie we Francji. Z kolei w Szwajcarii jest ich 216 tys., w Wielkiej Brytanii – 131 tys., a w Niemczech 112 tys. Dopiero na piątym miejscu wśród najpopularniejszych emigracyjnych kierunków znajduje się sąsiednia Hiszpania, kiedyś tradycyjny punkt docelowy emigracji podejmowanej w poszukiwaniu pracy. Obecnie mieszka tam około 100 tys. Portugalczyków.

Najmniejsza liczba mieszkających poza ojczyzną Portugalczyków notowana była w ciągu ostatnich 30 lat w 2005 r. Za granicą na stałe przebywało ich wówczas ponad 1,75 mln.

Kryzys wypędza Portugalczyków

Jak mówi portugalska ekspertka ds. demografii Ana Sena, znaczący wpływ na masowe wyjazdy z tego kraju miał kryzys gospodarczy. - Po 2010 r. emigracja zwiększyła się drastycznie, a od 2013 r. liczba opuszczających kraj Portugalczyków wynosi około 100 tys. rocznie - wyjaśniła Sena.

Z rządowych statystyk wynika, że od 2015 r. Portugalia jest europejskim państwem o proporcjonalnie największej liczbie obywateli mieszkających poza jego granicami. Na emigracji żyje już ponad 20 proc. osób urodzonych w tym kraju.

Emigranci są dla Portugalii ważnym źródłem finansowym. Ze statystyk Narodowego Banku Portugalii (BdP) wynika, że co miesiąc wysyłają oni do ojczyzny około 300 mln euro. Największe kwoty napływają z Francji - tylko w sierpniu Portugalczycy znad Sekwany wysłali do kraju prawie 106 mln euro.