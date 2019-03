"Prawnie wiążące zmiany" w porozumieniu o brexicie

Foto: PAP/EPA/VINCENT KESSLER Video: tvn24

Rosną obawy przed brexitem

01.03 | Brytyjczycy robią zapasy jedzenia. Wielu obawia się brexitu i opuszczeniu wspólnego unijnego rynku. Co bardziej stresujące, nikt nadal nie jest pewny kiedy to się stanie. Presja rośnie, bo w Parlamencie Europejskim zbliżają się wybory i słychać głosy, że lepiej nie opóźniać brexitu i trzeba go załatwić przed głosowaniem.

