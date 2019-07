Jest porozumienie w sprawie unijnych stanowisk

Donald Tusk przedstawił we wtorek decyzje Rady Europejskiej dotyczące obsadzenia najważniejszych unijnych stanowisk. Kandydatką na szefową Komisji Europejskiej została Niemka Ursula von der Leyen. Inne czołowe funkcje mają objąć Hiszpan Josep Borrell, Francuzka Christine Lagarde oraz Belg Charles Michel.

Kandydatów wysuniętych przez unijnych liderów będzie musiał zaakceptować jeszcze Parlament Europejski.

Głosowaniu deputowanych nie będzie podlegał dotychczasowy premier Belgii, reprezentujący frakcję liberałów Charles Michel, który został wybrany na następcę Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej.

Najwięcej emocji wzbudziła nominacja Ursuli von der Leyen z Europejskiej Partii Ludowej na szefową Komisji Europejskiej. Dotychczasowa niemiecka minister obrony, jeśli jej kandydatura zostanie poparta przez PE, zastąpi na tym stanowisku Jean-Claude’a Junckera.

O pojawieniu się kandydatury niemieckiej minister obrony Ursuli von der Leyen poinformował we wtorek niemiecki dziennik "Die Welt".

Według Reutersa jej zgłoszenie to efekt porozumienia francusko-niemieckiego. Częścią tej umowy ma być też powierzenie Christine Lagarde, dyrektor zarządzającej Międzynarodowego Funduszu Walutowego, stanowiska szefa Europejskiego Banku Centralnego.

Jak podał Tusk, Rada Europejska nominowała socjalistę Josepa Borrella na szefa unijnej dyplomacji UE. 72-letni Hiszpan w latach 2004-2007 piastował funkcję przewodniczącego Parlamentu Europejskiego.

Timmermans zostaje

Dodatkowo Tusk poinformował, że zgodnie z ustaleniem liderów unijnych wiceprzewodniczącymi Komisji mają zostać Timmermans i Dunka Margrethe Vestager oraz ktoś z Europy Środkowo-Wschodniej. Według premiera Słowacji Petera Pellegriniego kandydatem Grupy Wyszehradzkiej na stanowisko wiceprzewodniczącego będzie Słowak Marosz Szefczovicz.

Unijny szczyt o najważniejszych stanowiskach

Problemem nie do przezwyciężenia okazała się kandydatura socjalisty Fransa Timmermansa na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej. Głośno sprzeciwiła się jej między innymi Grupa Wyszehradzka, przeciwko oddaniu szefostwa Komisji socjalistom byli też niektórzy liderzy partii politycznych należących do Europejskiej Partii Ludowej.

Po dziewiętnastu godzinach posiedzenia, które było przerywane rozmowami między unijnymi liderami, szef Rady Europejskiej Donald Tusk zdecydował się zawiesić szczyt do wtorku do godziny 11. Gdy nadeszła ta pora, rzecznik Tuska Preben Aamann przekazał na Twitterze, że rozmowy zostały ponownie przesunięte, tym razem o dwie godziny. Około godziny 13 Aamann poinformował o przesunięciu początku obrad do 14, potem podał godzinę 15.15. "Konsultacje trwają" - zapewniał za każdym razem.

Ostatecznie po kolejnym przesunięciu, szczyt rozpoczął się o 16.20.

Europarlament wybierze swojego przewodniczącego

Służby przekazały, że nie ma możliwości zmian decyzji o głosowaniu w środę 3 lipca nad wyborem szefa Parlamentu. PE we wtorek zdecydował jednak, że termin składania przez kandydatów wniosków o ubieganie się o stanowisko szefa tej instytucji zostanie przedłużony do godz. 22 tego dnia.

Jak poinformował we wtorek Donald Tusk, Rada Europejska chce, by socjaliści objęli przewodnictwo w Parlamencie Europejskim na pierwsze 2,5 roku, a później stanowisko to przejął przedstawiciel Europejskiej Partii Ludowej.

Według nieoficjalnych informacji ustalenie ze szczytu jest takie, że teraz szefem europarlamentu miałby być Bułgar Sergej Staniszew, który w połowie kadencji miałby być zastąpiony niemieckim chadekiem Manfredem Weberem.



Wskazań tych nie ogłoszono publicznie, bo Parlament Europejski sam wybiera swojego przewodniczącego.